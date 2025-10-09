El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El exbaskonista Moneke se reencuentra con el entrenador que le abrió la puerta en el Mónaco: «Es ególatra»

El Estrella Roja destituye a Sfairopoulos tras dos jornadas de Euroliga y contrata a Sasha Obradovic, quien rechazó al Baskonia este verano

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:04

Ioannis Sfairopoulos es el primer entrenador destituido esta temporada en la Euroliga. El Estrella Roja ha decidido cesar al técnico griego tras un decepcionante inicio ... de curso. La dura derrota del lunes en la competición doméstica, en casa ante el Zadar, acabó con la paciencia de los dirigentes que ya sopesaron cesarle al final de la temporada pasada tras caer eliminado de forma inesperada en las semifinales tanto en la Liga Adriática como en la Liga Serbia. Su sustituto, a falta de confirmación oficial, será Sasha Obradovic, que en el Mónaco tuvo algunas rencillas con el que ahora volverá a ser su jugador, Chima Moneke.

