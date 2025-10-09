El exbaskonista Moneke se reencuentra con el entrenador que le abrió la puerta en el Mónaco: «Es ególatra»

Ioannis Sfairopoulos es el primer entrenador destituido esta temporada en la Euroliga. El Estrella Roja ha decidido cesar al técnico griego tras un decepcionante inicio ... de curso. La dura derrota del lunes en la competición doméstica, en casa ante el Zadar, acabó con la paciencia de los dirigentes que ya sopesaron cesarle al final de la temporada pasada tras caer eliminado de forma inesperada en las semifinales tanto en la Liga Adriática como en la Liga Serbia. Su sustituto, a falta de confirmación oficial, será Sasha Obradovic, que en el Mónaco tuvo algunas rencillas con el que ahora volverá a ser su jugador, Chima Moneke.

El exbaskonista recaló en el Principado en enero de 2023 tras una campaña de ensueño en el Manresa y una etapa infructuosa en la NBA. Apenas jugó 2 partidos en tres meses en los Kings y decidió volver a Europa. La oferta del Mónaco le cautivó, con un Obradovic que le quería en el equipo pero que apenas le dio minutos. Al menos, no tantos como los que el ala-pívot nigeriano deseaba. «Si me hubieran dejado jugar más, lo habríamos ganado todo», le dijo a Obradovic un año después, según relató el técnico este verano en el podcast 'Super indirekt no kod Popa i Milana'.

Moneke, que promedia 12 puntos y 7 rebotes en estas dos jornadas, volvió a sentirse importante en Vitoria tras los meses infelices en Montecarlo. «Perdí mi alegría. No me gustaba el jugador que era. Peñarroya, a diferencia de mi anterior entrenador, no me encasilla», confesó en una entrevista con este periódico a su llegada al Baskonia. Pese a tener contrato con el Mónaco, Obradovic no contaba con él y recaló en el Buesa Arena, donde recuperó su mejor nivel. Estuvo dos temporadas, con un rendimiento menguante, envuelto en constantes rumores de salida, que terminaron por afectar a su juego y a su autoestima. «Desde febrero odiaba jugar al baloncesto», reveló después, una vez anunciado su fichaje por el Estrella Roja.

Obradovic, por su parte, fue despedido del Mónaco el 18 de noviembre de 2024, el primer técnico cesado de la pasada campaña. En verano, ofreció una serie de entrevistas en las que le preguntaron por su relación con Moneke. «No tuve ningún problema con él. Es un buen tipo, ególatra (risas). Se quiere a sí mismo y ve muchas cosas a través de las estadísticas. Quizás un nuevo entorno moldee su comportamiento», valoró.

Además de la anécdota de «ganarlo todo», Obradovic relató la «inestabilidad» del nigeriano. «Estaba frustrado porque no tiraba. Le dije: si eres tú el que tira, ¿qué le queda a Mike James, Elie Okobo o Jordan Loyd? Son mejores en eso que tú». Después de aquello, Moneke trabajó mucho ese verano el tiro y Peñarroya le ofreció la confianza para lanzar. «Esto es lo más libre que he jugado desde que estaba en Manresa», dijo para EL CORREO.

El preparador serbio culminó su valoración sobre el intenso ala-pívot considerándole «muy inteligente», pero que «todavía necesita encajar y cierto nivel de libertad para expresar su talento». Además, expuso que seguían «en contacto» y que cuando se enfrentaron en el Buesa se saludaron «respetuosamente». Ahora se reencuentran con la necesidad de unir fuerzas para enderezar el rumbo del Estrella Roja, tremendamente remozado este verano.

Será la segunda etapa de Sasha Obradovic en el conjunto rojiblanco de Belgrado, el equipo de sus amores. La primera fue breve, unos meses en 2020, aunque su eco se estiró hasta 2023 cuando el técnico hizo algo insólito. «Salí a la pista y el público me aplaudió espontáneamente. Lloré, me dije a mí mismo que tenía que hacer algo para demostrarle al público que estaba muy conmovido». Su reacción fue acudir al círculo central del Pionir, arrodillarse y besar el escudo.

El serbio era uno de los entrenadores libres más cotizados este verano. Se reunió con el Baskonia, pero las negociaciones no fructificaron. El propio Obradovic explicó por qué. «En la conversación expresé mis deseos y no coincidimos en ese aspecto. No me pareció la mejor opción. Para mí es muy importante crear y tener la oportunidad de ganar títulos», recalcó el vencedor de tres copas alemanas y liga y copa en Francia, que en 2014 ya interesó al conjunto azulgrana.

Otro viejo anhelo es Sfairopoulos, convertido ahora en uno de los técnicos cesados con mayor celeridad en la máxima competición continental. Sergio Scariolo en la Virtus fue despedido durante la pretemporada de 2023, mientras que Tomo Mahoric (Union Olimpija, 2006), Illias Zouros (Zalgiris, 2011), Aleksandar Dzikic (Rytas Vilnius, 2012), Argyris Pedoulakis (Panathinaikos, 2016) y David Blatt (Olympiacos, 2019), perdieron su puesto de trabajo tras un solo partido de Euroliga.