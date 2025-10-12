En directo, Baskonia-Real Madrid
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Liga Endesa 2025/2026
J.P. Capetillo
Domingo, 12 de octubre 2025, 18:42
2C/1'
El parcial de este cuarto es de 27-21.
2C/1'
21 segundos para el descanso. 45-55 y tiro libre adicional para Forrest.
2C/1'
Para el partido Scariolo.
2C/1'
Otra gran recuperación de Diallo y canastaaaaa y adicional para Forrest. 45-55.
2C/1'
35 segundos para el descanso. 43-55.
2C/1'
Recupera el balón Diallo y anota a aro pasado. 43-55.
2C/2'
No entra el triple de Luwawu-Cabarrot.
2C/2'
1.37 para el descanso. 41-55.
2C/2'
Falla de 7 metros Campazzo.
2C/2'
Pierde el balón Nowell.
2C/2'
Dos puntos para Garuba. 41-55.
2C/3'
Gran asistencia de Forrest sobre Diakite. 41-53.
2C/3'
Primer triple fallado por Lyles en el encuentro.
2C/3'
Anota los dos el norteamericano. 39-53.
2C/3'
Personal de Llull y Luwawu-Cabarrot a la línea de tiros libres.
2C/3'
5/10 en triples para el Baskonia por 6/11 del conjunto de Scariolo.
2C/3'
Lyles con 13 puntos es el máximo anotador del partido, seguido de Hezonja con 10.
Por el Baskonia, Forrest con 9 puntos es su mejor anotador.
2C/3'
3.06 para el descanso. 37-53.
El parcial de este cuarto es de 19-19.
2C/3'
Tiempo muerto.
2C/4'
Roba el balón Campazzo y anota al contraataque. 37-53.
2C/4'
Anota de tres Campazzo. 37-51.
2C/4'
Buena entrada a canasta de Nowell. 37-48.
2C/4'
3.51 para el descanso. 35-48.
2C/4'
Anota el tiro libre de la técnica Llull. 35-48.
2C/4'
¡Técnica por flopping a Luwawu-Cabarrot!
2C/4'
Vuelve a fallar de tres el Real Madrid.
2C/5'
No entra el tiro de Forrest, pero coge el rebote Nowell y anota. 35-47.
2C/5'
Fallos en ataque de ambos equipos.
2C/5'
También pierde el balón el conjunto blanco.
2C/5'
Error en el pase de Forrest.
2C/6'
Segunda personal de Kramer.
2C/6'
También anota de tres Hezonja. 33-47.
2C/6'
Tripleeeeeeeee de Diallo. 33-44.
2C/6'
Segunda personal de Deck.
2C/6'
Falla de tres Kramer.
2C/7'
Personal de Nowell.
2C/7'
No toca aro el triple de Samanic.
2C/7'
Mate de Hezonja. 30-44.
2C/7'
100% de efectividad en tiros libres para ambos equipos.
2C/7'
Anota el primero. 29-42.
Anota también el segundo. 30-42.
2C/7'
Buen robo de Forrest y tiros libres para él.
2C/7'
Falla Diallo en ataque.
2C/7'
Anota con dificultades el Real Madrid. 28-42.
2C/7'
Lyles con 13 puntos es el máximo anotador del partido, seguido de Forrest y Samanic con 7.
2C/7'
El parcial de este cuarto es de 10-6.
2C/7'
7.34 para el descanso. 28-40.
2C/7'
Tiempo muerto en la cancha.
2C/8'
Parcial de 8-0 para el Baskonia.
Recorta el Baskonia en el marcador con el triple de Samanic. 27-40.
Enlace copiado
2C/8'
No entra el tiro de Hezonja.
2C/8'
7.49 para el descanso. 25-40.
