El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En directo, Baskonia-Real Madrid

Ver 7 fotos
Jesús Andrade

En directo, Baskonia-Real Madrid

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Liga Endesa 2025/2026

J.P. Capetillo

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:42

2C/1'

El parcial de este cuarto es de 27-21.

2C/1'

21 segundos para el descanso. 45-55 y tiro libre adicional para Forrest.

2C/1'

Para el partido Scariolo.

2C/1'

Otra gran recuperación de Diallo y canastaaaaa y adicional para Forrest. 45-55.

2C/1'

35 segundos para el descanso. 43-55.

2C/1'

Recupera el balón Diallo y anota a aro pasado. 43-55.

2C/2'

No entra el triple de Luwawu-Cabarrot.

2C/2'

1.37 para el descanso. 41-55.

2C/2'

Falla de 7 metros Campazzo.

2C/2'

Pierde el balón Nowell.

2C/2'

Dos puntos para Garuba. 41-55.

2C/3'

Gran asistencia de Forrest sobre Diakite. 41-53.

2C/3'

Primer triple fallado por Lyles en el encuentro.

2C/3'

Anota los dos el norteamericano. 39-53.

2C/3'

Personal de Llull y Luwawu-Cabarrot a la línea de tiros libres.

2C/3'

5/10 en triples para el Baskonia por 6/11 del conjunto de Scariolo.

2C/3'

Lyles con 13 puntos es el máximo anotador del partido, seguido de Hezonja con 10.

Por el Baskonia, Forrest con 9 puntos es su mejor anotador.

2C/3'

3.06 para el descanso. 37-53.

El parcial de este cuarto es de 19-19.

2C/3'

Tiempo muerto.

2C/4'

Roba el balón Campazzo y anota al contraataque. 37-53.

2C/4'

Anota de tres Campazzo. 37-51.

2C/4'

Buena entrada a canasta de Nowell. 37-48.

2C/4'

3.51 para el descanso. 35-48.

2C/4'

Anota el tiro libre de la técnica Llull. 35-48.

2C/4'

¡Técnica por flopping a Luwawu-Cabarrot!

2C/4'

Vuelve a fallar de tres el Real Madrid.

2C/5'

No entra el tiro de Forrest, pero coge el rebote Nowell y anota. 35-47.

2C/5'

Fallos en ataque de ambos equipos.

2C/5'

También pierde el balón el conjunto blanco.

2C/5'

Error en el pase de Forrest.

2C/6'

Segunda personal de Kramer.

2C/6'

También anota de tres Hezonja. 33-47.

2C/6'

Tripleeeeeeeee de Diallo. 33-44.

2C/6'

Segunda personal de Deck.

2C/6'

Falla de tres Kramer.

2C/7'

Personal de Nowell.

2C/7'

No toca aro el triple de Samanic.

2C/7'

Mate de Hezonja. 30-44.

2C/7'

100% de efectividad en tiros libres para ambos equipos.

2C/7'

Anota el primero. 29-42.

Anota también el segundo. 30-42.

2C/7'

Buen robo de Forrest y tiros libres para él.

2C/7'

Falla Diallo en ataque.

2C/7'

Anota con dificultades el Real Madrid. 28-42.

2C/7'

Lyles con 13 puntos es el máximo anotador del partido, seguido de Forrest y Samanic con 7.

2C/7'

El parcial de este cuarto es de 10-6.

2C/7'

7.34 para el descanso. 28-40.

2C/7'

Tiempo muerto en la cancha.

2C/8'

Parcial de 8-0 para el Baskonia.

Recorta el Baskonia en el marcador con el triple de Samanic. 27-40.

Enlace copiado

2C/8'

No entra el tiro de Hezonja.

2C/8'

7.49 para el descanso. 25-40.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  2. 2 El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia
  3. 3

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  4. 4 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  5. 5

    Nagore, la niña que vendía flores en el mercado de El Arenal, abre su floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao
  6. 6 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  7. 7 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  8. 8 ¿Por qué hay este domingo 12 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?: a qué hora es y cuánto te puede tocar
  9. 9

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  10. 10

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Baskonia-Real Madrid