El Baskonia remodela su cuerpo técnico

La remodelación del Baskonia en su estructura de trabajo ha llegado a su cuerpo técnico. El club azulgrana ha incorporado este miércoles a Pablo Pin ... y Jack Burgess para que trabajen codo con codo con Paolo Galbiati en su primera temporada en la ACB y la Euroliga. Se trata de dos incorporaciones que sustituyen a Nacho Juan, que puso rumbo al Manresa para dirigir a su equipo de la liga sub'22, y David Gil, que hace sólo unos días puso fin a más de dos décadas en el conjunto vitoriano tras su destitución.

El club ha buscado un perfil con experiencia reciente en la ACB para facilitar el aterrizaje de Galbiati en la competición doméstica. Así lo demuestra la contratación tanto de Pablo Pin (Granada, 1982), como de Jack Burgess (Stirling, Escocia, 1989). El andaluz se presenta como el asistente principal del transalpino, ya que posee una gran trayectoria nacional tras ser el técnico principal del Granada durante los últimos 13 años. Durante este periodo ha ido evolucionando en las diferentes categorías hasta conseguir el ascenso hace tres campañas a Liga Endesa con el equipo andaluz.

Ampliar Jack Burgess, durante su etapa en el Zaragoza.

Burgess, por su parte, llega a la escuadra de Zurbano tras dos temporadas en el staff del Casademont Zaragoza, del que se ha despedido este mismo miércoles. El escocés cuenta con experiencia en diferentes competiciones tanto nacionales como internacionales, lo que aportará una gran experiencia como técnico ayudante.

Xabier Aspe, mientras tanto, cumple su sexta temporada en el staff azulgrana, al que llegó en la campaña 2018-19. Se trata del único superviviente del banquillo vitoriano del pasado curso, que estuvo capitaenado por Pablo Laso y acompañado de Pablo Pin y Nacho Juan junto al propio Aspe.