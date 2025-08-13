El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Pin dirige un encuentro del CB Granada en ACB. CB Granada

El Baskonia remodela su cuerpo técnico

Pablo Pin, extécnico del Granada, y Jack Burgess, asistente del Zaragoza, completan el grupo de trabajo de Paolo Galbiati, donde continuará Xabier Aspe

Pablo Sanz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:57

La remodelación del Baskonia en su estructura de trabajo ha llegado a su cuerpo técnico. El club azulgrana ha incorporado este miércoles a Pablo Pin ... y Jack Burgess para que trabajen codo con codo con Paolo Galbiati en su primera temporada en la ACB y la Euroliga. Se trata de dos incorporaciones que sustituyen a Nacho Juan, que puso rumbo al Manresa para dirigir a su equipo de la liga sub'22, y David Gil, que hace sólo unos días puso fin a más de dos décadas en el conjunto vitoriano tras su destitución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  2. 2

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  3. 3

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  6. 6 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  7. 7 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  8. 8

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  9. 9

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos
  10. 10

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Baskonia remodela su cuerpo técnico

El Baskonia remodela su cuerpo técnico