Luwawu-Cabarrot trata de superar a un rival. Jesús Andrade

Baskonia 79-91 Partizan

Una sequía continental difícil de sostener

El Baskonia se queda sin munición en dos minutos finales fatídicos en los que el Partizan impone su calidad en la posición de base

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:38

El Baskonia sigue sumido en una vereda oscura en la Euroliga a la que no encuentra salida. Son ya cinco las derrotas y ninguna alegría ... que echarse al cuerpo en lo que ya supone el peor arranque de la escuadra vitoriana en su largo historial en la máxima competición continental. Pasó el Partizan por el Buesa, vio el panorama de un anfitrión diezmado por las bajas de Rodions Kurucs, Trent Forrest y Markus Howard y se llevó un triunfo como en anteriores citas recientes hicieron el Panathinaikos o el Olympiacos. El feudo de Zurbano es una puerta abierta de par en par, una invitación a la conquista con un Baskonia depresivo, golpeado ahora por las lesiones, pero con una sensación de equipo escaso de muchos ingredientes para sostenerse en pie en la dura pelea de la Euroliga.

