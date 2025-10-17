Una sequía continental difícil de sostener

El Baskonia sigue sumido en una vereda oscura en la Euroliga a la que no encuentra salida. Son ya cinco las derrotas y ninguna alegría ... que echarse al cuerpo en lo que ya supone el peor arranque de la escuadra vitoriana en su largo historial en la máxima competición continental. Pasó el Partizan por el Buesa, vio el panorama de un anfitrión diezmado por las bajas de Rodions Kurucs, Trent Forrest y Markus Howard y se llevó un triunfo como en anteriores citas recientes hicieron el Panathinaikos o el Olympiacos. El feudo de Zurbano es una puerta abierta de par en par, una invitación a la conquista con un Baskonia depresivo, golpeado ahora por las lesiones, pero con una sensación de equipo escaso de muchos ingredientes para sostenerse en pie en la dura pelea de la Euroliga.

Después de cinco jornadas, el Baskonia ocupa la última posición de la tabla continental y es el único participante que todavía no ha estrenado su casillero de victorias. Es la sima en la que se mantiene después de ceder ante un Partizan aún alejado del potencial que se presume a su plantilla, pero con los resortes suficientes para ahondar en los males azulgranas.

El cuadro serbio terminó por imponer su calidad en una posición de base que sigue siendo clave tanto en el baloncesto moderno como en el arcaico. Calik Jones fue durante gran parte del choque un constante recordatorio de las limitaciones que arrastra el conjunto de Galbiati, con un único timonel de garantías como Markquis Nowell tras la lesión de Forrest, y sin recambios de garantías ni experimentos socorridos que salven los muebles.

Baskonia Vitoria-Gasteiz Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Diakite 7:11 0 -1 0/1 0/1 2 1 1/1 Nowell 26:46 3 4 0/2 1/3 1 7 2 1/1 Rafa, Villar 2:40 0 -1 1 Diallo 27:26 20 24 6/8 1/3 5/6 3 6 4 -/3 Sedekerskis 28:14 5 6 1/1 1/5 5 Luwawu-cabarrot 35:02 19 15 4/8 3/10 2/2 4 4 4 1/3 Spagnolo 15:15 7 10 2/3 3/3 1 1 1 -/1 Khalifa 18:56 4 5 2/2 1 2 4 1/2 Frisch 21:29 8 5 1/3 2/4 2 1 Joksimovic 3:17 0 0 Samanic 13:44 13 16 4/4 1/2 2/2 3 1 2 -/1 Equipo 4 1 3 0 0 0/0 Total 200 79 87 20/32 9/28 12/13 21 8 18 20 4/12 Partizan Mozzart Bet Belgrade Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER C Jones 35:47 18 23 7/11 1/2 1/2 1 10 3 -/3 Muurinen 3:35 1 2 1/2 Washington 23:38 17 17 4/6 2/4 3/3 3 3 3 -/1 Osetkowski 12:47 8 8 1/1 2/2 Marinkovic 17:09 9 6 0/1 3/5 1 2 2/1 Brown 24:02 7 6 2/5 1/1 0/1 3 1 3 2 Bonga 23:10 7 9 0/2 1/1 4/4 1 2 1 1 -/1 Parker 31:22 14 9 7/15 0/3 5 4 3 -/1 T Jones 28:30 10 15 5/10 6 1 2 2 1/1 Equipo 8 4 4 0 0 0/0 Total 200 91 103 26/51 10/18 9/12 23 13 19 16 3/8

Baskonia Vitoria-Gasteiz Partizan Mozzart Bet Belgrade Tiros de 2 20/32Intentos26/51 62.5% Aciertos51 Tiros de 3 9/28Intentos10/18 32.1% Aciertos55.6 Tiros libres 12/13Intentos9/12 92.3% Aciertos75 Rebotes 29Total36 21+8Defensivos+Ofensivos23+13 Balones 12Pérdidas8 4Recuperaciones3 OTROS 18Asistencias19 20Faltas Personales16

Pero fue otra batuta, la de Duane Washington, la encargada de enterrar las esperanzas alavesas en dos minutos finales de inspiración soberbia en los que superó a unos pares agotados y con los cables más que pelados. Para entonces, Galbiati había optado por plantear un quinteto en cancha sin bases, con Cabarrot y Diallo encargados de amasar el balón y buscar soluciones individuales.

El Baskonia había logrado agarrarse al duelo para volver a igualar el marcador (77-77, minuto 38), pero con esa sensación tan familiar de ser un grupo con demasiados vaivenes en dirección al abismo. Llegó una canasta doble de Sterling Brown, un 2+1 de Washington tras superar a Diallo en una penetración que sería seguido de un triple del mismo protagonista.

Lesionados Sin Forrest, Kurucs ni Howard, Galbiati terminó por jugar sin directores de juego en la recta final

Del lado azulgrana, de nuevo tiros claves errados, alguna pérdida de balón con sonido a condena y otra posibilidad de cambiar el destino que se escapa de las manos. El parcial de 2-14 hacía rugir al nutrido contingente de aficionados del Partizan desplazados a Vitoria. Mientras Galbiati pedía tiempos muertos a partido perdido y los seguidores azulgranas se resignaban a una nueva derrota y tomaban el camino de vuelta a casa.

Fue el triste epílogo de un encuentro en el que el Baskonia volvió a buscar la vía más heroica al tiempo que olvidaba los beneficios del equilibro. El mismo plantel azulgrana sometido a la cadencia lenta del Partizan que llegó a verse 16 puntos abajo en el tercer cuarto tras encajar un parcial de 4-15 (47-63, minuto 25) fue capaz de revivir. El coraje de Cabarrot y Diallo y dos triples de Frisch modelaron un parcial de 19-3 para dar paso al último acto (66-66, minuto 31). De nuevo por las bravas en busca de una hazaña que le negó al Baskonia un Partizan con esa capacidad de golpear donde más duele en el momento crítico, una virtud que los vitorianos siguen sin ser capaces de poner el práctica.