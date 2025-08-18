El Baskonia, con un ojo en el Eurobasket

El renovado Baskonia de Paolo Galbiati cuenta los días para arrancar. El conjunto azulgrana comenzará la pretemporada con los reconocimientos médicos el próximo 27 de ... agosto, antes de disputar cinco amistosos ante el Gipuzkoa Basket, San Pablo Burgos, Valencia, Trieste y Bilbao Basket con motivo de la Euskal Kopa. Pero antes de que dé inicio la campaña 2025-26, cuatro integrantes baskonistas están sumergidos desde hace semanas en tratar de ganarse un puesto con su selección para competir en el Eurobasket que empezará en la misma fecha.

Quien ya tiene su plaza confirmada tal y como informó ayer la Federación francesa es Timothé Luwawu Cabarrot. El alero francés, que cumplirá su segunda campaña en Vitoria, formará parte del combinado galo después de que su técnico, Frédéric Fauthoux, descartase al exbaskonista Vincent Poirier, que se lesionó la rodilla en el último compromiso de 'Les Bleus' frente a España, y del jugador del París Basketball Nabil Hifi. En los cuatro encuentros de preparación disputados hasta la fecha, que se han saldado con pleno de victorias, el exterior de Cannes viene de realizar números discretos, en un equipo donde la rotación interior será su principal talón de Aquiles, con la ausencia de jugadores clave como Rudy Gobert, Victor Wenbanyama y Mathias Lessort. Los azules debutarán el 28 de agosto (17.00 horas) ante Bélgica.

Rodions Kurucs El letón es el jugador con menos protagonismo de los cuatro internacionales baskonistas

Otro de los que espera confirmar su presencia en el torneo continental es Tadas Sedekerskis. El capitán baskonista, con contrato hasta 2029, está llamado a ser una de los doce elegidos por Rimas Kurtinaitis para ser parte de la convocatoria tras las ausencia de su gran estrella, Domantas Sabonis. Entre sus cinco choques de preparación, que al igual que Francia se han resuelto todos con triunfo, destacan los diez puntos anotados el 7 de agosto contra Turquía. El NBA Jonas Valanciunas, Rokas Jokubaitis o el exazulgrana Rokas Giedraitis son algunos de los jugadores más destacados de la escuadra báltica, que empezará su andadura en el Eurobasket mismo el 27 de agosto (a las 12.30 horas) contra Gran Bretaña.

Matteo Spagnolo, por su lado, confía en hacerse un hueco con Italia. El escolta recién fichado del Alba Berlín viene en buena forma, después de que el pasado jueves anotara contra Argentina 18 puntos, capturase cinco rebotes y repartiese seis asistencias. Además, el jugador nacido en Brindisi estuvo preciso desde el perímetro, al convertir dos de los tres triples lanzados en una de sus asignaturas pendientes. Buenos números con los que espera convencer a Gianmarco Pozzecco para formar parte de un plantel que iniciará su andadura en el campeonato contra Grecia el 28 de agosto (20.30 horas).

Principal duda

El cuarto baskonista que lucha por disputar el Eurobasket es Rodions Kurucs. El ala pívot letón, con gran competencia en su posición, apenas ha tenido protagonismo en la escuadra dirigida por Luca Banchi. Prueba de ello es que solo ha estado convocado en el choque contra Italia, en el que apenas jugó.

Una situación que hace complicado que esté en el primer partido contra Turquía. Diferentes situaciones y perspectivas para un cuarteto que busca ofrecer su mejor versión en el parqué antes de recalar en la capital alavesa y ponerse a las órdenes del italiano Paolo Galbiati.