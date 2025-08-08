El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo
Paolo Galbiati y Pablo Laso.

El Baskonia oficializa el despido de Pablo Laso y el fichaje de Paolo Galbiati

El entrenador vitoriano deja de Zurbano después de una única temporada y el técnico italiano firma hasta 2027

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:07

Revolución en el banquillo del Baskonia. En dos comunicados consecutivos, separados por apenas 20 minutos, el club azulgrana ha dado oficialidad al despido de Pablo ... Laso y a la llegada de Paolo Galbiati hasta 2027. Aunque el conjunto alavés comunicó hace un mes al entrenador vitoriano su despido tal y como informó EL CORREO, cerrando un acuerdo de dos temporadas con el preparador italiano, el Baskonia ha oficializado este viernes ambos movimientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  4. 4

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  5. 5

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  6. 6

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  7. 7 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9

    Alemania suspende el envío de armas a Israel y Noruega revisará sus inversiones en el país
  10. 10

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Baskonia oficializa el despido de Pablo Laso y el fichaje de Paolo Galbiati

El Baskonia oficializa el despido de Pablo Laso y el fichaje de Paolo Galbiati