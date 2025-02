El Baskonia, a la invasión de Europa

La Euroliga sigue siendo el escenario favorito del Baskonia. La ausencia de la Copa del Rey queda como un duro golpe al prestigio, pero es en el frente continental donde el equipo vitoriano muestra su mejor predisposición. Los últimos duelos en el Buesa han ... permitido confirmar la mejora, tardía pero palpable, de la escuadra de Pablo Laso. La victoria del pasado jueves frente al Barcelona da consistencia a la capacidad azulgrana para rectificar su paso dubitativo en una primera competición continental que comenzaba a dar serios toques de atención respecto a las posibilidades de pelear por algo en la recta final de la fase regular.

En realidad, la meta de alcanzar los play in sigue a precio de hazaña para el Baskonia. El sistema promovido la pasada temporada para involucrar a cuatro equipos en la lucha por dos plazas para los cruces de cuartos permite alargar la vida de muchos equipos que, en la configuración tradicional, ya estarían disputando partidos de Euroliga por mera obligación del calendario. El equipo azulgrana bordea el límite. Se encuentra en el vagón de rezagados, pero se niega a descolgarse.

El Baskonia maneja un balance de diez victorias y catorce derrotas en la Euroliga que le mantiene en la decimoquinta posición de la tabla. Le separan del décimo puesto tres victorias. No es un mundo, pero sí una brecha bastante amplia cuando faltan diez jornadas por disputar. Sus opciones para estirar su participación más allá de la 34ª jornada son reducidas y le imponen una dieta estricta de victorias. El único referente de la pasada campaña habla de 17 triunfos, los mismos que logró el Virtus Bolonia de Luca Banchi para amarrar la décima plaza. Tampoco es un número mágico, dada la escasa 'base de datos' que guarda un formato de competición patentado el anterior curso.

Lo que sí queda claro es que el Baskonia tendrá que alimentar la hazaña de acceder a los play in a base de invadir canchas ajenas. La diez jornadas que quedan hasta el cierre de la fase regular reparten de manera desigual las visitas y la comparecencias en el Buesa. Al Baskonia le esperan seis encuentros como forastero y cuatro como anfitrión.

Salidas exigentes El plan de viaje azulgrana incluye las canchas de Mónaco, Efes, Partizan, Fenerbahce, Alba y Milán

Ni que decir tiene que amarrar el mayor número posible de choques en casa tiene que ir de la mano de la pesca de altura lejos de los dominios de Zurbano. Hasta finales de abril pasarán por el Buesa un Maccabi que se encuentra penúltimo en la clasificación y a cuatro triunfos de los vitorianos. A partir de ahí, la llegada del Asvel, Zalgiris y Bayern, todos por encima del Baskonia en la tabla, augura duelos comprometidos al tratarse de equipos que aún luchan por la mejor posición dentro de la zona de privilegio.

Un 2-9 fuera de casa

Pero es en el plan de desplazamientos donde la escalada se vuelve temible. De las seis jornadas pendientes, solo hay una visita asequible ante el Alba Berlín, que cierra la clasificación con cuatro victorias. Un breve receso entre los desplazamientos a los dominios del As Mónaco, Partizan, Anadolu Efes, Fenerbahce y Armani Milán. El cuadro monegasco, que espera el miércoles a los vitorianos, es tercero y el conjunto dirigido por Jasikevicius ocupa el segundo puesto. Son estribaciones muy alejadas de las que transita el cuadro azulgrana. Mientras, serbios, milaneses y turcos son rivales directos por hacerse con una plaza de play off o play in, con balances ligeramente mejores al que acreditan los alaveses.

Peleas en casa Maccabi, Asvel, Zalgiris y Bayern todavía deben pasar por los dominios de Zurbano

Estar por encima del 50% de victorias en las diez últimas fechas de la fase regular obliga a redoblar la mejoría ahora apuntada. Desde el arranque de la presente Euroliga, el plantel azulgrana presenta un balance de dos victorias y nueve derrotas en sus encuentros fuera de casa. Tan solo pudo imponerse en las canchas del Zalgiris y el Maccabi. Otra tendencia a revertir si se quiere pelear por objetivos en lo que resta de campaña continental. Pero también conviene evitar escapes en el Buesa Arena, donde los de Laso se han impuesto en ocho partidos y han caído en cinco.