Mamadi Diakite, con la camiseta de los Suns.

El Baskonia ficha a Mamadi Diakite hasta 2027

El interior guineano, de 28 años y 2,06 metros, procede de la Liga de Desarrollo estadounidense y debutó en la NBA con los Milwaukee Bucks

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:54

El Baskonia ha anunciado este lunes el fichaje de Mamadou Diakite (Conakry, 28 años) para reforzar su pintura. El interior, de 2,06 metros, procede de la Liga de Desarrollo estadounidense, aunque debutó en la NBA con los Milwaukee Bucks, donde militó en la temporada en la que conquistó su último anillo. En su último curso de la G-League, el nuevo jugador azulgrana promedió 13,6 puntos, 8,4 rebotes, 2,2 asistencias y 19,9 créditos de valoración.

Se trata de un pívot completamente opuesto al perfil de Khalifa Diop, con el que competirá por el puesto de cinco. Si al senegalés se le presupone como un poste musculoso y cuyo impacto está en las inmediaciones del aro, Diakite es un 'cinco' moderno, mucho más móvil, rápido y con un rango de tiro nada desdeñable. Por contra, la falta de envergadura y especialmente de kilos le ha impedido prosperar en las pinturas de la mejor liga del mundo.

Diakite ha disputado algo más de medio centenar de partidos en la NBA repartidos entre Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers (22 encuentros, donde más jugó), San Antonio Spurs y New York Knikcs, aunque su protagonismo fue muy residual en ambas franquicias.

El Baskonia refuerza así su juego interior, junto con Khalifa Diop, Luka Samanic y Rodions Kurucs, además de la versatilidad de Tadas Sedekerskis. El conjunto vitoriano busca ahora un director de juego que se sume a Trent Forrest, Rafa Villar y Matteo Spagnolo, aunque a priori el italiano apunta a jugar más minutos en el puesto de '2'.

