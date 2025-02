La Euroliga valora introducir un sistema de conferencias al 'estilo NBA'

La Euroliga quiere seguir creciendo. La competición valora desde hace meses la posibilidad de introducir dos equipos más en su formato, lo que elevaría a 20 el total de participantes. Una vieja idea que ha debatido esta semana durante su tradicional reunión con los clubes ... participantes. En ellas, además, ha analizado un posible cambio de sistema para un encaje más amable de esos dos clubes.

La fórmula que valora, tal y como avanzó este martes el portal especializado Eurohoops, consistiría en replicar un sistema de dos conferencias al estilo del que ya opera en la NBA. Aunque si el estadounidense aloja a quince equipos en cada una, la europea tendría diez. Tampoco se ha detallado aún si seguiría el patrón norteamericano -Este y Oeste- o si la división se haría por otros criterios.

De esta forma, cada uno de los equipos disputaría dieciocho partidos ante los equipos de su conferencia -con nueve en casa y otros tantos fuera- a los que habría que sumar otros nueve, uno ante cada equipo de la otra conferencia. En este caso, uno de los puntos a concretar sería la fórmula para determinar cuáles de esos partidos se juegan en casa o fuera. En conjunto sería un total de 27 encuentros que reduciría de forma notable la carga de partidos desde los 34 actuales y que tendría impacto, por ejemplo, a la hora de disminuir el número de semanas dobles.

Sin partidos en Tel Aviv

En caso de no seguir adelante esa modificación, el torneo arrancaría con un total de 38 partidos, nueve semanas dobles y un formato idéntico al actual. Algo que apretaría aun más un calendario ya de por sí implacable. Aunque la modificación no concreta los criterios de clasificación para posibles rondas de play off o play in.

Otro de los puntos a debate durante la reunión entre clubes fue la petición del Maccabi de volver a disputar sus partidos como local en Tel Aviv. La entidad hebrea disputa desde hace meses, casi desde los primeros compases de la guerra de Gaza, sus encuentros en Belgrado. Aunque la petición no tiene visos de prosperar, ya que clubes como el Panathinaikos o el Bayern alegan motivos de seguridad para rechazarla.