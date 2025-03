El Baskonia, un año completo en la zona congelada de la Liga ACB

Que al Baskonia le cuesta en los últimos tiempos compatibilizar las noches estelares de la Euroliga con la rutina de la fase regular ACB no ... es un hecho coyuntural ni un mal transitorio. Se trata de un problema que se asentó en las filas azulgranas la pasada temporada y que está teniendo su continuidad a lo largo del presente curso. De hecho, el plantel vitoriano acaba de cerrar un año natural completo sin poder alcanzar uno de los ocho primeros puestos de la clasificación ACB que dan derecho al acceso a los play off por el título liguero.

Hay que remontarse al 16 de marzo de 2024 para recuperar la imagen de un Baskonia situado en el octavo escalón clasificatorio. Fue el espacio que logró ocupar después de la vigesimoquinta jornada, cuando el equipo dirigido por Dusko Ivanovic superó al Covirán Granada con un holgado 104-88. Markus Howard fue el héroe del día tras sumar 37 puntos y una asombrosa carta de triples; 11 aciertos de 14 intentos. Los azulgranas cuadraron con aquel partido un balance de 14 victorias y 11 derrotas que no sería un punto de apoyo hacia la escalada. La derrota en la siguiente jornada en Miribilla ante el Bilbao Basket con un triple en el último segundo de Kullamae devolvió al Baskonia al frío clasificatorio.

Desde entonces, la tiritona en el territorio doméstico no ha cesado. Aquel plantel azulgrana alternó el brillo continental y la disputa de la ronda de cuartos de la Euroliga contra el Real Madrid con una trayectoria en extremo inestable en la Liga ACB. Un cómputo de cuatro victorias y cinco derrotas desterraron al club de Zurbano del play off liguero por primera vez en cuatro décadas. Un golpe bajo al prestigio en toda regla. Los aplausos tras los logros continentales dieron paso al gesto de contrariedad ante el fiasco doméstico. De fondo, la complicación para mantener la firmeza en dos competiciones de máxima exigencia. Llegó el verano, se recompuso la plantilla azulgrana y aterrizó Pablo Laso con el propósito de recuperar la estabilidad, pero la cadencia irregular ha proseguido a lo largo de las veintitrés jornadas disputadas hasta el momento en la fase regular de la Liga ACB 2024-25.

Con un balance provisional de 11 triunfos y 12 derrotas el Baskonia es décimo en la tabla ACB. A falta de once jornadas para el reparto de plazas de play off, el octavo puesto que ocupa el Gran Canaria queda a una victoria de los alaveses, aunque la distancia real es de dos cuerpos al tener el 'average' perdido con el equipo insular. Entre el quinto y el séptimo puesto se colocan Barcelona, Manresa y Joventut, respectivamente. Los tres presentan el mismo balance: 13 victorias y 10 derrotas. Cabe recordar que la pasada temporada, el 'corte' para los play off se situó en 19 triunfos a la conclusión de la temporada regular. Se impone la aceleración en la ACB mientras se queman las últimas naves en una Euroliga en la que las opciones de subirse al tren del play in son cada vez más remotas cuando quedan cinco jornadas para completar la fase regular. El frente ACB se abre ahora como el más factible para que el Baskonia reavive una temporada marcada por los sinsabores.

El objetivo Los de Laso suman ahora 11 victorias. El corte para alcanzar los cruces se situó el pasado curso en 19 triunfos

Para el Baskonia, el Gran Canaria sigue siendo el objetivo más cercano al alcance, mientras que auparse al piso en el que se encuentran blaugranas, manresanos y badalonenses requiere de una continuidad de resultados que, por desgracia, no termina de cuadrar el equipo vitoriano. Tras un año completo por debajo de la octava posición, el conjunto azulgrana se ha convertido en una escuadra abordable para cualquier contendiente de la Liga ACB, sin importar el potencial. De ahí que al echar un vistazo al calendario que queda por delante cueste 'elegir' duelos asequibles.

Continuidad

El equipo de Laso recibirá en el Buesa a Manresa, Girona, Tenerife, Zaragoza, Barcelona y Bilbao Basket y visitará las canchas de Breogán, Ucam Murcia, Valencia Basket, Joventut y Coruña. El Baskonia está obligado a ganar en cualquier escenario, aunque ante ciertos rivales directos entra en juego el 'average' particular. La pelea azulgrana no se centra ahora en las estribaciones más altas de la clasificación, donde dominan Real Madrid, Valencia, Tenerife y Unicaja. 'Su liga' consiste en este momento en no perder de vista al Gran Canaria, con el 'average' ya perdido, o al Joventut, que le superó en el Buesa y respecto al cual arrastra un -3 que aún puede recuperar en su visita a Badalona.

En lo que atañe a otros rivales cercanos en la tabla, el 'average' da para todo con Zaragoza (-1), Ucam Murcia (+3), Manresa (+2), Breogán (+6) o Barcelona (+4) como rivales directos en la carrera por los play off. Los vitorianos acumulan ya una segunda temporada consecutiva de tensiones en las competiciones ACB. Suman dos ausencias consecutivas en la Copa del Rey y dos cursos de accidentada fase regular. Parece muy lejano aquel 28-6 con que el Baskonia de Peñarroya cerró la fase regular 2022-23.