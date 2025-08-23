El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nikos Rogkavopoulos se entrena con la camiseta del Panathinaikos. Davis Bertans milita en el Dubái desde el pasado curso.

Azulgranas en Europa y Asia

Viejos conocidos. Catorce de los diecinueve rivales en la ampliada Euroliga disponen de jugadores que en el pasado fueron baskonistas

Ángel Resa

Ángel Resa

Sábado, 23 de agosto 2025, 01:14

La televisión de ámbito nacional popularizó el programa 'Españoles por el mundo'. Un recorrido de lugares variopintos y diseminados en el globo con los protagonistas ... ejerciendo de guías humanos. Los canales autonómicos interpretaron el éxito de la fórmula y pronto vimos las andanzas, siempre a través de gente encantada de moverse, del personal vasco fuera de nuestras mugas que, en terminología nacionalista, compone la diáspora. Pues si el deporte forma parte de la vida y contribuye a explicarla, un repaso al mapa de la Euroliga incita a detenerse en unas cuantas ciudades del Viejo Continente y hasta de Asia. Enclaves donde descubrir el presente baloncestístico de jugadores que antes actuaron como locales bajo el techo elevado del Fernando Buesa Arena.

Azulgranas en Europa y Asia