Pablo Pin, primer ayudante de Galbiati, en un partido como entrenador principal del Granada. E. C.

El Baskonia, a desbloquear el sistema

El club vitoriano culmina la revolución de su calenturiento verano con la experiencia granadina de Pablo Pin para apoyar el aterrizaje del debutante Galbiati en la ACB

Ángel Resa

Ángel Resa

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:11

Ojalá su apellido contribuya a desbloquear el teléfono o el nuevo sistema operativo del Baskonia. Me refiero a Pin, Pablo de nombre, ayudante principal desde ... ayer de un Paolo Galbiati todavía agazapado detrás de la cortina pese al sello ya oficial del cargo. El sustituto de Laso dispondrá de dos muletas humanas importadas para facilitar el aterrizaje de un debutante en las interioridades de la ACB. El otro, el escocés Jack Burgess, llega a Vitoria después de cumplir dos cursos de apoyo a Porfi Fisac en una plaza clásica como Zaragoza.

