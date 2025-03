«El Baskonia mostró interés en ficharme, pero nunca recibí una oferta formal»

Durante varios años, su nombre fue un fijo entre los esquemas de plantilla que fantaseaban los aficionados del Baskonia. Errick McCollum (Canton, Ohio, 1988) aparecía ... cada verano como el perfil de un anotador voraz. «He sido de los mejores de Europa en más de una década», considera. Capaz de anotar 82 puntos en un partido en China, había encontrado estabilidad (y un buen contrato) en el Pinar Karsiyaka hasta que tuvieron problemas económicos. En enero fue reclutado por el Fenerbahce como una oportunidad de mercado que, a sus 37 años, se ha convertido en el desatascador (13,8 puntos, 45% en triples, en 18 minutos) de todo un aspirante a la Final Four.

– ¿Esperaba adaptarse tan rápido?

– Desde luego. En los dos últimos años era uno de los favoritos al MVP de la Champions. Si te fijas en los porcentajes de tiro, mi eficiencia, anotación... fui bastante dominante como en otros sitios en los que he estado. Ellos tenían alguna lesión y les costaba un poco anotar. Sabía que era algo que podía aportar. No iría a ningún equipo a sentarme en el banquillo. Si me levanto temprano y dedico muchas horas al baloncesto es para causar impacto.

– Pero es tan sólo su tercera temporada en la Euroliga.

– Muchas veces es cuestión de 'timing'. En 2015, tuve varias ofertas de Euroliga pero pensé que el Galatasaray encajaba mejor conmigo. Antes fui a China con una oferta que no pude rechazar. A veces te pasan por alto, los entrenadores van en otra dirección... No me sabe mal. Algunos ni siquiera tienen la oportunidad más allá de la universidad. Creo que tengo una carrera excelente. Vengo del Goldstein College, un colegio del que muy poca gente ha oído hablar. He jugado en la Euroliga, he ganado la Eurocup, he batido récords en China... Para mí, he sido uno de los mejores anotadores de Europa durante más de una década. He sacado más provecho del baloncesto de lo que nunca imaginé.

– Cuénteme cuánto de cerca estuvo de fichar por el Baskonia en 2014.

– Pasa ya mucho tiempo (risas). Tras mi año en el Panionios, hubo cierto interés por parte del Baskonia. De ese que a veces los equipos llaman, hablas, tanteas... pero hay cosas que nunca se materializan. Hubo interés por ficharme pero nunca llegó una oferta formal. Ese verano creo que otros tres o cuatro equipos de Euroliga se interesaron. La oferta de China era enorme.

– ¿Le sorprendió ahora la llamada del Fenerbahce?

– Estaba confuso. Disfrutaba en el Karsiyaka, y mi mujer y mis dos hijos estaban muy bien allí (Izmir). No es fácil desarraigarlos. Cambiar de colegio, rutina... Pero el club tenía una situación difícil. Me emocionó poder tener la opción de ganar la Euroliga. Estuve ansioso esos días. No fue fácil por la familia, pero la oportunidad era demasiado grande para dejarla pasar.

– Estaba sin cobrar en el Pinar Karsiyaka. ¿Le había pasado alguna otra vez?

– Así no. He tenido equipos que se han retrasado con los pagos o que han tenido problemas para hacerlos, pero nunca he estado en un club que no tuviera dinero ni patrocinador ni nada para hacer frente a los gastos. No había soluciones, ni siquiera respuestas. Cuando tienes familia, hijos, todo, necesitas estabilidad y coherencia. En esta etapa de mi carrera, eso es lo que pido.

«Amigo» de Pierriá Henry

– ¿Cuando empezó a jugar imaginaba llegar a los 37 años a este nivel?

– Creo que era un tema de oportunidades. Mi talento no ha disminuido. Sigo siendo rápido, incisivo y con buenas estadísticas y no he tenido casi lesiones. Cuando eres mayor, los equipos tienden a evitar ofrecerte un contrato. Pero Fenerbahce y Saras (Jasikevicius) creyeron en mí. Una elección muy inteligente. Tengo liderazgo y aporto buena energía. Me cuido y creo que seguía a gran nivel aunque ya no estuviera en la Euroliga.

– ¿El partido de los 82 puntos es su mejor recuerdo por ahora?

– Es especial, pero para mí ganar campeonatos es lo mejor de todo. En esos momentos piensas que estás en la cima y la alegría te dura más días. Piensas en todo lo que has invertido, en todo lo que has sacrificado y te merece la pena. Creo que el título de la Eurocup con el Galatasaray es mi recuerdo favorito. Espero que este año pueda crear uno nuevo.

Hermano de CJ. McCollum «Es difícil que algún equipo pueda permitirse ficharle porque es muy caro. Pero le encanta el baloncesto europeo»

– ¿Los seguidores del Galatasaray o Besiktas no le reprochan que ahora juegue en el rival?

– No han dicho demasiado. Creo que es porque queda muy lejos. Han pasado como 7 y 8 años y la gente lo ha olvidado un poco.

– Coincidió con Pierriá Henry en Unics Kazan. ¿Sigue en contacto con él?

– De vez en cuando hablamos, pero no recuerdo la última vez. Por desgracia, hace tiempo que no le vemos en la cancha y la verdad es que me encantaría. No sé que pudo pasar. Era un buen compañero de equipo y buen amigo. Me alegró ver el éxito que tuvo desde que se fue. Tiene un talento especial. Fue el líder en asistencias y dio lo mejor de sí mismo en el Baskonia. Entiendo que los aficionados le echen de menos.

– ¿Dónde se ve el año que viene?

– No lo sé. Sólo tengo contrato para esta temporada. Mi trabajo es salir a la pista y rendir. Mostrarme y ayudar al equipo a ganar. Demostrar que me queda energía en mi carrera. Creo que lo estoy haciendo. Pero a esta edad ya nunca me estreso. Me gustaría seguir jugando en la Euroliga y seguir jugando al más alto nivel. Ojalá llegue la oportunidad. Pero si no llega, así es la vida. Hace tiempo que aprendí que es algo que está fuera de mi control. Ya sólo depende de mí decidir cuánto tiempo más quiero jugar.

– ¿Su hermano (C. J. McCollum, New Orleans Pelicans) ve la Euroliga? ¿Cree que algún día podría venir a jugar a Europa?

– Va a ser duro. Es muy caro (risas). Es difícil que algún equipo pueda permitírselo. Además, tiene una vida muy asentada allí con hijos y esposa. Pero sin duda ama el baloncesto europeo. Tiene contratado el servicio para ver la Euroliga. Le encanta verlo. La pasión, el deseo, los aficionados, la intensidad y la calidad. Estará aún más atento ahora que la temporada está llegando a su fin.