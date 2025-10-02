Zarandeados en defensa y escasos de pólvora

No hay manera de que el Athletic se ponga de pie y eche a correr. Incluso cuando mejor está se tropieza y cae, esta vez ... víctima de un fatal rebote que dio aire al Borussia Dortmund cuando más apretaban los rojiblancos, quienes tuvieron la igualada y vieron cómo los alemanes sentenciaban fruto de una carambola digna de una buena mesa de snooker compartida por Ronnie O'Sullivan y Kyren Wilson. «He tenido una debajo del larguero para empatar el partido y me lo ha quitado el defensa. Una pena», lamentaba nada más terminar el encuentro Gorka Guruzeta, el autor del tanto que dio vida a los bilbaínos y quien rozó el 2-2 con la yema de los dedos. No pudo ser y los hombres de Ernesto Valverde encajaron su segunda derrota en la Champions tras la del Arsenal, quinta en los últimos seis partidos, con un preocupante balance de dos goles a favor y 11 en contra.

No termina de despegar un Athletic que anda escaso de pólvora y encima concede demasiado atrás, donde en los últimos tiempos ha sobresalido por su firmeza y contundencia –acabó el año pasado como el segundo equipo menos goleado de las cinco grandes ligas–, aunque es de justicia reconocer que el castigo de este miércoles fue excesivo. Tras una floja primera parte y el mazazo en forma de un 2-0 nada más arrancar la segunda, los rojiblancos se soltaron, empezaron a jugar sin complejos, agradecieron los cambios –Ruiz de Galarreta enriqueció su fútbol–, empujaron al Borussia y perdonaron cuando tocaba seguir pegando con el mazo.

El caso es que el Athletic encadena seis encuentros sin ganar –la última victoria tiene fecha del 31 de agosto, en el campo del Betis– y complica su futuro en la Champions, donde es trigésimo cuarto con cero puntos y una diferencia de goles de -5. Solo queda el Ajax sin marcar, mientras que apenas el colista Kairat Almaty ha encajado más que los vizcaínos (9), igualados en este apartado con Eintracht, Juventus, Mónaco y el propio conjunto de Amsterdam.

«Perder balones por dentro»

Los rojiblancos saltaron a la hierba del Signal Iduna Park con un once plagado de suplentes y meritorios, un mensaje inequívoco de que Txingurri pensaba más en el partido del sábado contra el Mallorca que en el Borussia Dortmund. Dosificaba esfuerzos y repartía minutos, sin dar ninguno a Areso, Yuri y Sancet. «Ellos son un equipazo y cuando pierdes balones por dentro, con la potencia que tienen arriba, te hacen gol». Guruzeta diagnosticó uno de los males que penalizó al equipo, además de sus problemas de efectividad y porosidad defensiva. El delantero avanzó que «últimamente estamos mucho mejor, pero los resultados no nos acompañan». Y se acordó también del choque del sábado en San Mamés. «Ojalá podamos sumar los tres puntos y mirar hacia arriba», dijo el guipuzcoano.

Porque los últimos se consiguieron en agosto y urge poner el torniquete con el objetivo de parar la hemorragia y estabilizar el pulso. Desde La Cartuja, el equipo solo ha marcado al Girona (Jauregizar) y ayer al Borussia Dortmund, cuando tres rebotes en el área rival entre dos defensores locales acabaron con el balón en las botas de Guruzeta, quien no perdonó frente a Kobel. La mala racha continúa y toca ponerle fin ante un Mallorca que no puede salir con vida de San Mamés.