El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
Simón, Gorosabel y Paredes lamentan uno de los goles encajados en Dortmund. AFP

Zarandeados en defensa y escasos de pólvora

Mala racha ·

El Athletic sufre su quinta derrota en los últimos seis partidos, en los que ha hecho dos goles y encajado 11

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 1 de octubre 2025

No hay manera de que el Athletic se ponga de pie y eche a correr. Incluso cuando mejor está se tropieza y cae, esta vez ... víctima de un fatal rebote que dio aire al Borussia Dortmund cuando más apretaban los rojiblancos, quienes tuvieron la igualada y vieron cómo los alemanes sentenciaban fruto de una carambola digna de una buena mesa de snooker compartida por Ronnie O'Sullivan y Kyren Wilson. «He tenido una debajo del larguero para empatar el partido y me lo ha quitado el defensa. Una pena», lamentaba nada más terminar el encuentro Gorka Guruzeta, el autor del tanto que dio vida a los bilbaínos y quien rozó el 2-2 con la yema de los dedos. No pudo ser y los hombres de Ernesto Valverde encajaron su segunda derrota en la Champions tras la del Arsenal, quinta en los últimos seis partidos, con un preocupante balance de dos goles a favor y 11 en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  3. 3

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  4. 4

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7

    «Por fin nos atenderán en el hospital al lado de casa, era una medida absurda»
  8. 8

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  9. 9

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  10. 10

    De Marcos y Susaeta tampoco se pierden la previa con la hinchada del Athletic en Dortmund

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zarandeados en defensa y escasos de pólvora

Zarandeados en defensa y escasos de pólvora