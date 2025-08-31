Yuri: «Ojalá se pueda confirmar la llegada de Laporte»

Yuri Berchiche no tiene pelos en la lengua. El lateral se ha convertido en el primer miembro del Athletic en hablar abiertamente de que su ... deseo es que Aymeric Laporte llegue al Athletic antes de que se cierre el mercado de fichajes este lunes a las 23.59 horas. «Ojalá se pueda confirmar», ha señalado Yuri Berchiche nada más finalizar el encuentro frente al betis que se ha saldado con una victoria de los rojiblancos.

🗣️ "Ojalá venga. No hace falta hablar de todo lo que nos puede aportar"



Yuri Berchiche y su deseo de que Laporte llegue al @AthleticClub 🔴⚪#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/iHmba67hHs — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

«Todo lo que sea para aportar a este gran club será bienvenido. No hace hablar de Aymeric, ya sabemos todo lo que nos puede aportar. Es verdad que quedan pocas horas, pero esperamos que se pueda confirmar esa llegada», ha manifestado.

El lateral izquierdo zarauztarra ha sido uno de los destacados del encuentro frente a los andaluces. Ha cerrado bien su banda y ha sido el autor del centro-chut que ha pegado en Bartra y ha supuesto el primer tanto de los rojiblancos en La Cartuja.

Berchiche fue señalado como MVP del partido. «Llevamos dos temporadas muy buenas y queremos continuar con esta dinámica. Era una salida muy importante porque va a ser difícil conseguir puntos aquí porque tienen un buen equipo. Nos vamos al parón felices, con nueve de nueve puntos», ha resumido.