El Gordo de la Primitiva del domingo: comprobar resultados del 31 de agosto
Yuri Bechiche celebra el primer gol del Athletic en La Cartuja Athletic

Yuri: «Ojalá se pueda confirmar la llegada de Laporte»

Berchiche destaca que «todo lo que sea para aportar a este gran club será bienvenido»

Pablo Martín | J. Ortiz de Lazcano

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:31

Yuri Berchiche no tiene pelos en la lengua. El lateral se ha convertido en el primer miembro del Athletic en hablar abiertamente de que su ... deseo es que Aymeric Laporte llegue al Athletic antes de que se cierre el mercado de fichajes este lunes a las 23.59 horas. «Ojalá se pueda confirmar», ha señalado Yuri Berchiche nada más finalizar el encuentro frente al betis que se ha saldado con una victoria de los rojiblancos.

