Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo

El Athletic está convencido de que Aymeric Laporte (Agen, Francia, en mayo cumplió 31 años) volverá, aunque el escollo más complicado para su regreso siete ... años y medio después no se acaba de superar. Queda que haya acuerdo entre el central y el Al-Nassr para rescindir el último de los tres años de contrato que firmaron.

Los representantes del central y del Al-Nassr han intensificado las negociaciones en los últimos días, pero las fuentes consultadas por EL CORREO advierten que aún no hay trato. Eso sí, se advierte que se avanza, aunque todas las partes se preparan para que el retorno se cierre sobre la bocina. Laporte firmará por el Athletic tres o cuatro años.

El mercado se cierra este lunes 1 de septiembre a las 23.59. Las dos partes quieren llegar a un trato antes, pero las horas pasan y, aunque hay avances, no hay acuerdo. Las fuentes cercanas al Athletic consultadas por este periódico mantienen el optimismo y el convencimiento de que se llegará a un trato antes de la hora límite.

Si la salida del Al-Nassr no se cierra antes de las 23.59 horas del lunes, Laporte no podrá jugar en el Athletic. Aunque el mercado saudí concluye el día 10 de septiembre, en ese escenario no hay posibilidad de que firme como jugador en paro aunque llegue a un acuerdo para rescindir entre el día 2 y esa fecha.

Las fuentes de LaLiga consultadas indican que para que un jugador pueda ser considerado en paro tiene que estar libre antes del cierre del mercado en España. Por tanto, no se le acepta si sucede después.

Otra cosa es que Laporte se desligue del Al-Nassr antes del cierre del mercado en España. Entonces sí sería considerado un jugador en paro y, por tanto, podría firmar unos días más tarde con el Athletic. En todo caso, todas las partes confían en cerrar el acuerdo de regreso a Bilbao dentro de los plazos del mercado.

El contrato del central en este último año de vinculación en Arabia es de 25 millones de euros. La cercanía del final del mercado obliga a los dos interlocutores a buscar un trato. Al fin y al cabo, a ninguna le conviene que siga allí.

El refuerzo deseado

El Athletic decidió al finalizar la pasada campaña que el refuerzo para el eje de la defensa es Laporte, según reveló EL CORREO en exclusiva el pasado 3 de junio. Ernesto Valverde entendía que el internacional con España aportaba un salto competitivo enorme y pidió hacer lo posible por recuperarle.

Este periódico añadió a principios de julio que los contactos se habían iniciado. Las dos partes estaban muy distanciadas. El Al-Nassr está en una situación delicada por su discutible comportamiento con el jugador. Le dejaron fuera de la concentración de pretemporada en Austria y su entrenador, el portugués Jorge Jesus, dijo en público en dos ocasiones que no contaba con él.

Los saudíes intentaron corregir su error al reclutarle para incorporarse a la última parte de la pretemporada, en el Sur de Portugal. Tampoco fue convocado para la Supercopa de Arabia Saudí.

El club saudí necesita darle salida. Las normas de su Liga permiten tener ocho extranjeros mayores de 20 años y dos menores de esa edad. En la primera categoría ha llegado a haber diez jugadores. Además de Laporte, estaban Iñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Simakan, Brozovic, Bento, Otavio, Mane, Joao Félix y Coman, recién fichado del Bayern Múnich. Por tanto, sobraban dos, Otavio y Laporte. El primero de ellos apunta al Gremio de Brasil, aunque negocia su salida como el central.

Laporte firmó tres años de contrato con el Al-Nassr, que pagó 27 millones de traspaso al Manchester City. Hace tiempo que decidió que quería irse después de 69 partidos y nueve goles.

No a otros equipos

El de Agen no ha querido escuchar ninguna de las propuestas de otros clubes que le han llegado y que han sido recogidas por este periódico. El Aston Villa, en el mercado de invierno, fue el primero en dirigirse a él. En este mercado de verano lo intentaron el Villarreal del exentrenador rojiblanco Marcelino García Toral, el Olympique Marsella, Nápoles, Como y Bayer Leverkusen. A todos ellos dijo no.

Su único plan es regresar al club rojiblanco. «Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver. No quiero ir a jubilarme, sino a aportar», indicó en octubre de 2023 en una entrevista con este periódico.

El Athletic ha mantenido la tranquilidad en todo momento pese a que las fechas avanzan, no se cierra la operación y Ernesto Valverde corre el riesgo de quedarse sólo con Vivián y Paredes como centrales del primer equipo.

La dirección deportiva decidió hace tiempo que Laporte era el que más elevaba el nivel competitivo de la retaguardia y mantiene la calma a la espera de que el proceso se zanje. Pese al golpe que supuso el positivo de Yeray en Liga Europa, el club se ha negado en redondo a sondear otras alternativas. Descartó de inmediato a Unai Núñez, pese a su brillante rendimiento y el portugalujo se ha ido cedido al Verona italiano. César Azpilicueta (libre tras acabar contrato con el Atlético de Madrid y que ha recalado en el Sevilla) y David García ( Al-Rayyan de Catar) eran alternativas en el mercado que ni han sido tocadas.

Laporte quiere volver al Athletic, un club al que llegó con 15 años y que le ha marcado. Se fue en enero de 2018 al Manchester City. Protagonizó la salida más elegante de la entidad porque meses antes de ella elevó su cláusula de rescisión para que el club ingresara más por él. Los ingleses pagaron 65 millones por él e Ibaigane destinó la mitad de ellos (32) a contratar a Iñigo Martínez de la Real Sociedad.