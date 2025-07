Vuelve un Athletic que desata la ilusión

El Athletic vuelve hoy al trabajo tras mes y medio de unas bien ganadas vacaciones. Divididos en dos grupos, entre hoy y mañana los jugadores ... pasarán los pertinentes reconocimientos médicos, harán sus primeras sesiones de preparación física de la mano de Luis Prieto y tendrán el primer contacto con el balón. Será el viernes cuando ya entrenen juntos por primera vez los pupilos de Valverde, aunque hasta el lunes no estarán todos, Nico incluido. De ahí que sea la próxima semana cuando llegue el esperado día de puertas abiertas en Lezama, que cada año viene a ser el chupinazo de salida de la pretemporada.

En días como estos el aficionado del Athletic se convierte en un sesudo analista dedicado a valorar el potencial de la plantilla en todas sus vertientes: la profundidad, el equilibrio, el margen de mejora, la fortaleza de las distintas posiciones, las posibles flaquezas... Pues bien, en este primer vistazo, el grupo de futbolistas de Valverde para la temporada 2025-26 emite muy buenas sensaciones, sobre todo si en él se incluye a los dos fichajes previstos: Laporte y Areso. Si llegan estos dos refuerzos tan necesarios, la percepción general será la de que el Athletic va a disponer –y además, atada y bien atada con contratos largos de sus futbolistas fundamentales– de la plantilla más fuerte y competitiva de lo que llevamos de siglo.

Desde luego, la va a necesitar porque las expectativas son muy altas y el curso va a ser muy exigente, más incluso que el anterior por mucho que la cifra de partidos vaya a ser similar. Si 48 vuelven a ser el mínimo seguro, lo normal es que ronden de nuevo los 55. La diferencia es que la Champions es más dura que la Europa League. Implica un desgaste mayor, sobre todo mental. El futbolista lo tiene más difícil para sostenerse bien en la competición doméstica cuando entre semana se le presenta un reto mayúsculo ante alguno de los grandes clubes europeos, ya sea en San Mamés o en escenarios míticos muchos de ellos.

Como es habitual por estas fechas, la plantilla no sólo está todavía sin completar sino también sin pulir. Si incluimos en ella a Laporte y Areso, aunque sea un poco precipitado y voluntarista, y descontamos a Julen Agirrezabala, estamos hablando de 31 jugadores. Las cuentas son fáciles de hacer: sobran ocho o nueve para tener ese armazón de 22 o 23 que desea Valverde. La temporada pasada, sin ir más lejos, fueron exactamente 23 los futbolistas que tuvieron un participación significativa, por encima de los 600 minutos. Como se recordará, hubo otros ocho –Padilla, Ander Herrera, Canales, Nico Serrano , Olabarrieta, Martón, Adu Ares y Buján– cuya presencia fue anecdótica; cinco de ellos, de hecho, acabaron saliendo cedidos o traspasados.

El recorte

El recorte no es difícil de imaginar, al menos en sus líneas fundamentales, que afectan sobre todo al frente de ataque, es decir, medios punta, extremos y delanteros centros. Todo indica que Adu Ares, Nico Serrano,Martón y Urko Izeta no tendrán cabida y habrá que buscarles destino, aunque quién sabe si alguno de ellos destaca en la pretemporada y convence a Valverde. Tampoco está claro el destino de Peio Canales. La llegada de Robert Navarro, que puede jugar de medio punta, le pone las cosas más difíciles y el de Barrika, una de las grandes promesas de Lezama, necesita minutos. A sus 20 años, una buena cesión podría ser positiva. No sería de extrañar que el club se la plantee o incluso la tenga ya encarrilada.

En la defensa sólo hay una duda: Hugo Rincón. El navarro se ha salido en el Mirandés esta temporada, confirmándose como un lateral o carrilero con un magnífico vuelo ofensivo, pero la llegada de Areso le puede cerrar la puerta, ya que Gorosabel dio un buen rendimiento y el club decidió renovar a Lekue. Vamos, que sobra un lateral derecho. Hugo Rincón, además, es objeto de deseo por clubes de Primera como el Rayo Vallecano –sería una opción magnífica por la presencia de Iñigo Pérez y el hecho de jugar en Europa– o el Espanyol. Entre los centrocampistas, las cosas también están bastante claras. Se da por seguro que Valverde continuará con los mismos –Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Prados y Vesga–, por lo cual Unai Vencedor volverá a ser cedido. Lo contrario sería una sorpresa.

Quedará, por tanto, una plantilla amplia, equilibrada y en buenas condiciones para que su entrenador pueda repetir la exitosa política de rotaciones de la pasada campaña. Contando con Areso y Laporte, todos los puestos del equipo se antojan bien cubiertos; en muchos casos magníficamente cubiertos, la verdad. La única excepción sería el de delantero, que cojea con Guruzeta –al menos con el de la pasada temporada– y con Maroan. De hecho, cuando sopesan la calidad del plantel que puede reunir el Athletic este verano, muchos hinchas rojiblancos no pueden evitar ponerse a fabular sobre hasta dónde podría llegar este equipo con un '9' como Aduriz, por ejemplo.