Vivián vuelve a Elche como 'teniente'

Robert Basic Bilbao Sábado, 18 de octubre 2025, 00:49

Dani Vivián jamás olvidará el 16 de agosto de 2021. Es una fecha grabada a fuego en su memoria que supuso un antes y un después en su carrera, un momento único que le colocó bajo los focos de Primera y alumbró a un central consolidado ya en la élite. Solo han pasado 50 meses desde que el entonces soldado raso debutó con el Athletic en el Martínez Valero e inició su transición hacia el rango de 'teniente', sobrenombre con el que se le conoce tanto en el vestuario rojiblanco como en el de la selección. El vitoriano regresó a Elche en 2022, todavía sin galones en las hombreras, pero ahora lo hace convertido en un referente de la defensa bilbaína y con títulos. En poco más de cuatro años ha pasado de librar batallas en Segunda a conquistar la Eurocopa con España y la Copa con su equipo, que intentará acabar este domingo con la condición de invictos de los ilicitanos en su feudo (14 horas).

El central alavés mutó a león a las órdenes de Marcelino García Toral, quien le dio la alternativa en el Martínez Valero y encima le vistió de titular. El partido fue un sopor, una castaña de dimensiones bíblicas, pero Vivián fue el mejor del Athletic junto a otro debutante como Julen Agirrezabala. Los rojiblancos no pasaron del empate a cero, aunque además del punto ganaron a un futbolista que transmitió sensaciones prometedoras. «Atento, contundente en los cortes, ayudó a Iñigo Martínez cuando lo precisaba. Será difícil retirar a Vivián del centro de la zaga. De momento, ya le ha quitado el puesto a Unai Núñez y, si sigue así, con descaro y destreza, puede jugar muchos minutos este curso». Así definió este periódico la actuación del vitoriano, quien a partir de entonces comenzó una escalada que no tardó en llevarle a la cumbre. En septiembre de 2022 retornó a Elche, en aquella ocasión con una victoria contundente (1-4), todavía en pleno proceso de construcción. Ahora lo hace como 'teniente', campeón de Europa y de Copa y fijo para Valverde.

Regreso a Elche Este domingo Vivián volverá al campo en el que debutó en 2021 con un empate y donde ganó en 2022 (1-4)

Desde su estreno en Elche acumula 158 partidos con la camiseta del Athletic –125 de Liga, 19 de Copa, 11 de Europa League, dos de Champions y uno de Copa– y siete goles, todos ellos en el campeonato de la regularidad. Marcó al Mallorca, Real Sociedad, Valladolid, Leganés, Espanyol, Celta y Getafe. Hacerlo mañana en el Martínez Valero daría un poco más brillo a su hoja de servicios y reforzaría su vínculo con el Martínez Valero, donde de momento ha jugado los 180 minutos disputados como león y ha sacado cuatro puntos. Añadir tres más al zurrón bilbaíno permitiría al equipo consolidar su recuperación, seguir remontando en la clasificación y llegar con la moral por las nubes al compromiso del miércoles en la tercera jornada de la Champions contra el Qarabag en San Mamés.

Contrato de larga duración

La progresión de Vivián ha sido exponencial y meteórica en el Athletic, que no tardó en llamar la atención del seleccionador Luis de la Fuente. Le hizo debutar contra Colombia en marzo de 2024 –es la única derrota que figura en su currículo como internacional (0-1)– y luego le dio nueve partidos más, dos de ellos en la Eurocopa ante Albania y Francia. Acaba de regresar de una nueva concentración con 'La Roja' y está de nuevo a las órdenes de Txingurri, quien salvo sorpresa le meterá mañana en el once titular. Mucho deberían torcerse las cosas además para que el defensa alavés no estuviera entre los elegidos para el Mundial de Estados Unidos, Cánada y México.

El 1 de junio de 2024, justo antes de que partiera rumbo a Alemania para conquistar Europa, el Athletic anunció la renovación de Vivián hasta 2032. Amplió su contrato por seis temporadas y se aseguró una pieza valiosa antes de ser exhibida en el escaparate continental. Luego llegó la Europa League, torneo en el que el Athletic llegó hasta las semifinales, y ahora juega en la Champions, otro escenario en el que se fijan los poderosos. Pero Ibaigane reaccionó con premura y blindó al defensa, quien junto a Sancet tiene la vinculación más larga con la salvedad de Nico Williams (2035). «Es un jugador en continua evolución, con mentalidad ganadora y su ambición en el día a día le ha hecho ser uno de los mejores centrales del momento. Su nivel de concentración, velocidad y capacidad de defender hacia delante encajan perfectamente en el perfil de central que buscamos en nuestro exigente modelo de juego», le alabó entonces Mikel González, director general de fútbol rojiblanco.

Vivián es indiscutible en los planes de Valverde y descansa lo justo. Lleva nueve partidos en lo que va de temporada –siete de Liga y los dos de Champions– y mezcla bien tanto con Laporte como con Paredes. Y este domingo estará de nuevo en Elche, lugar donde empezó a construir su historia.