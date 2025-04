El Villarreal se acerca a cinco puntos del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Domingo, 27 de abril 2025, 20:10 Comenta Compartir

El Villarreal se impuso 1-0 al Espanyol en un partido suspendido de la jornada 26 el 3 de marzo por una alerta roja por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en la provincia de Castellón. Un gol de Yeremy Pino a pase de Pepé en los primeros minutos del segundo tiempo dio a los amarillos una sufrida victoria que los devuelve a la quinta plaza ante un Espanyol casi salvado que ve frenada su buena dinámica y que llevaba desde el 15 de marzo sin perder.

El Athletic estaba pendiente del único partido de Primera jugado el fin de semana de la final de Copa. Jugaba uno de sus grandes rivales en la lucha por la Liga de Campeones. España tiene aseguradas cinco plazas por los resultados de sus equipos esta campaña en Europa. Athletic, Villarreal y Betis disputan el cuarto y quinto puesto.

El triunfo del Villarreal le permite arrebatar al Betis la quinta plaza. Ahora está un punto por encima de los andaluces. Además, recorta distancias con el Athletic. Se coloca a cinco de los rojiblancos, pero los de Ernesto Valverde tienen ganado el 'goal-average' particular. Eso sí, no hay que dar por descartados a los de Marcelino. No tienen semifinales europeas como Athletic y Betis y, además, juegan más que nadie en casa. Tienen tres partidos como locales (Osasuna, Leganés y Sevilla) y dos como visitantes (Girona y Barcelona en la jornada 37).

Los rojiblancos vivirán el calendario inverso. Visitan a la Real Sociedad, Getafe y Valencia y esperan en San Mamés al Alavés y al Barcelona en la última jornada. El Betis está a seis puntos del Athletic. Tienen empatado el 'goal average' particular, pero en el general la diferencia a favor de los rojiblancos es enorme, +24 frente a +9.

Los andaluces buscan también su primer título continental. Se miden en semifinales de la Conference League a la Fiorentina italiana. En España le restan tres partidos fuera (Espanyol, Rayo Vallecano y Atlético Madrid) y dos en el Benito Villamarín (Osasuna y Valencia).

La revisión del videoarbitraje anuló dos jugadas clave al Villarreal: un penalti del portero Joan García a Foyth y un gol por fuera de juego de Barry. «El VAR nos está acribillando. Hay situaciones anteriores. Y luego el jugador está con eso en la cabeza. Eso nos hizo estar precipitados. Era importante no encajar. Tres goles anulados, tres, el otro día. Para el jugador es duro. Tuvimos suerte el día del Betis, pero la balanza es negativa», lanzó a modo de dardo Marcelino García Toral, entrenador de los amarillos, a la conclusión del duelo.