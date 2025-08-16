Valverde sobre Yeray: «He ido a verle entrenar. Le veo bien de ánimo»

Ernesto Valverde se presentó hace unos días en un entrenamiento del Derio, el equipo de Tercera dirigido por Iker Muniain con el que entrena Yeray ... Álvarez después de que la UEFA le haya prohibido acceder a Lezama tras dar positivo en un control antidopaje.

El entrenador rojiblanco se refirió a las relaciones que tiene con el central. «He hablado con Yeray, he intercambiado mensajes con él. He ido a verle entrenar y he estado con él, igual que el resto de jugadores. Lo único es que no puede venir a Lezama», dijo al ser cuestionado por las manifestaciones de Aitor Paredes, quien en una entrevista con EL CORREO dijo que «nos han pedido que no tengamos mucho contacto con Yeray». «Se referirá más que nada a que no puede venir aquí, pero yo he hablado con Yeray», indicó el entrenador rojiblanco.

El técnico rojiblanco reveló que el nuevo preparador físico del Athletic, el exjugador Luis Prieto, ha mantenido conversaciones con el responsable de ese área en el equipo de Muniain para preparar su plan de trabajo.

Cuestionado por el estado del central dijo que «le vi en el entrenamiento y le vi bien de ánimo. Hablamos un poco de la perspectiva en cuanto a entrenamientos, planteando lo que puede ser el entrenamiento a lo largo de este tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona la situación».

El Athletic está a la espera de que la UEFA dicte sentencia sobre el caso Yeray. No hay una perspectiva de cuándo se producirá el fallo, pero se asume que hay muchas posibilidades de que el central de Barakaldo no juegue esta campaña.

El pasado curso finalizó en un excelente estado de forma y disputó 29 partidos con dos goles. Al central, que en enero cumplió 30 años, le quedan dos temporadas de contrato.