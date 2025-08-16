El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Valverde y Yeray en el estadio Olímpico de Roma. Reuters

Valverde sobre Yeray: «He ido a verle entrenar. Le veo bien de ánimo»

«He hablado e intercambiado mensajes con él», dice sobre el jugador apartado por dopaje

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lezama

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:22

Ernesto Valverde se presentó hace unos días en un entrenamiento del Derio, el equipo de Tercera dirigido por Iker Muniain con el que entrena Yeray ... Álvarez después de que la UEFA le haya prohibido acceder a Lezama tras dar positivo en un control antidopaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  4. 4 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  5. 5

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  6. 6

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  7. 7 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  10. 10 Programa de Aste Nagusia este sábado 16 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Valverde sobre Yeray: «He ido a verle entrenar. Le veo bien de ánimo»

Valverde sobre Yeray: «He ido a verle entrenar. Le veo bien de ánimo»