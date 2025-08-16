Valverde arranca con ambición: «El reto es llevar al Athletic un pasito más allá»

La pretemporada ha dejado mal cuerpo a los aficionados del Athletic con seis derrotas en sus últimos duelos y un único triunfo ante un Primera ... RFEF, la Ponferradina. «Si quieres ganar mucho, programas otro tipo de partidos. La última semana fueron muy duros contra el primero (Liverpool, dos derrotas en el doble compromiso) y segundo (Arsenal) de la Premier en sus estadios. Fueron complicados, pero hay que sacar lo bueno de eso, que es saber competir a máxima dificultad», excusó Ernesto Valverde.

Eran balas de fogueo. El fuego real arranca ante el Sevilla en San Mamés. «Estamos con el mejor ánimo, con la idea de hacer un buen año. Los puntos ahora cuentan de verdad», añadió el entrenador. Valverde puso su rostro más ambicioso ante el arranque del curso. «El reto es llevar al Athletic un pasito más allá», avisó.

Valverde es un entrenador que garantiza resultados a largo plazo en el Athletic, pero no en el arranque de Liga. Ante el Sevilla afronta su décima campaña en el banquillo de San Mamés. Sólo ha ganado en uno de los nueve arranques anteriores, en 2013-14 en Valladolid 1-2 en la primera campaña de su segunda etapa. «Le doy mucha importancia a ganar este primer partido porque no suelo conseguirlo», se esperanza.

El pasado año empató en casa ante un Getafe que llegó sin fichajes y con Uche, un centrocampista reconvertido a delantero, como autor del gol madrileño.

El Sevilla llega en una posición similar, con apenas 16 jugadores inscritos tras apuntar este sábado al delantero centro Akor Adams. «El once que podrá jugar será de garantías. Hay jugadores de calidad, Lukebakio, Idumbo, Akor Adams... Ya el año pasado fueron partidos muy igualados y el equipo que nos espera es parecido al que jugó la pasada campaña. Todos los equipos tienen un gen competitivo que intentarán poner en el campo», advirtió. «Les he visto ante el Marsella y Schalke y compitieron bien», avisó.

Fichar un central

La pretemporada viene marcada por la crisis de los centrales. Yeray está apartado por un positivo en la ida de la semifinal de la liga Europa ante el Manchester United, Unai Egiluz, fichado para cubrir su hueco, se ha lesionado y se perderá toda la campaña. Se negocia con Aymeric Laporte, pero se asume que aún hay que esperar unos días.

Aitor Paredes ha estado entre algodones, pero se ha recuperado, lo que permite a Valverde contar con dos centrales del primer equipo para el estreno en Liga. Se lesionó hace tres semanas en el campo del PSV Eindhoven y regresa ante el Sevilla. «Ha entrenado normal durante la semana. Hemos ido poco a poco, pero ya lleva tres entrenamientos completos y pensamos que puede estar para jugar, vamos a ver». Por tanto, las bajas son Sancet, Unai Gómez y Prados.

El entrenador fue cuestionado sobre cómo vive estar en el alambre con un puesto tan delicado. «Estoy bastante tranquilo, más que nada porque me tengo que centrar en el partido ante el Sevilla».

En el Athletic hay plena confianza en que Laporte regresará. El entrenador no quiere hablar del francés con el argumento de que no se debe referir a jugadores de otros clubes, pero admitió esperar un fichaje antes del cierre del mercado el 1 de septiembre a las 23.59 horas. «Todas las posibilidades están abiertas, tanto de que entre como de que salga algún jugador. Ya veremos».

El entrenador explicó la jerarquía del puesto a estas horas. «Tenemos a Jon De Luis (del filial), que ahora mismo es el tercer central, y a Ander Izagirre, que está en B y que el año pasado estuvo con nosotros (Amorebieta)». Por tanto, este último está por delante de Aimar Duñabeitia, que ha entrenado y jugado en pretemporada con el primer equipo.