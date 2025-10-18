Valverde, sobre los horarios: «Es un problema no tener un día de descanso más para la Champions»

Ernesto Valverde afronta el viaje al Martínez Valero con una mezcla de satisfacción y resignación. Por un lado, salvo Yeray y Prados, están todos los ... jugadores disponibles; pero por otro lado, el calendario vuelve a golpear al Athletic, el equipo Champions que acumula los descansos más cortos de todo el campeonato. «La competición no te deja mucho respiro y hay que adaptarse», resume el técnico rojiblanco.

La convocatoria para medirse al Elche, el domingo a las 14:00 h, llega con buenas noticias: regresan Iñaki Williams, Oihan Sancet y Álex Berenguer, tres piezas ofensivas clave que refuerzan a un equipo que llevaba semanas con el ataque mermado. Solo Yeray Álvarez y Beñat Prados se quedan fuera, ambos por lesión. «Todos los entrenadores queremos tener a nuestros jugadores disponibles. A mí no me importaría que todos los demás los tuvieran mientras los tengamos nosotros», señaló Valverde.

Pese a esa mejoría, el técnico no quiere relajación: «Yo no entiendo de partidos trampa. Llevamos 15 días pensando en este partido y vamos con la intención de sacar los tres puntos». También hubo palabras de elogio para Álvaro Núñez, una de las irrupciones más gratas del curso en el equipo valenciano y canterano del Athletic: «Le veo a un nivel muy alto. No solo participa en defensa sino también en ataque. Ha entrado en Primera División con buen pie».

Un rival «sobresaliente» y peligroso

Valverde mostró respeto por el conjunto ilicitano y por el trabajo de Éder Sarabia: «El Elche es un rival que lo está haciendo muy bien. Tienen una energía positiva muy buena y su entrada en Primera División este año está siendo sobresaliente. Es un equipo complicado de batir, que quiere tener el balón». En casa, añadió, son especialmente incómodos: «En el Martínez Valero son fuertes, con una buena dinámica, difíciles para nosotros. Realmente son muy buenos».

El técnico destacó también su identidad futbolística: «Tienen una forma de jugar característica, arriesgando en la salida de juego. No tienen el balón por tenerlo». En definitiva, un rival con «muchos registros» y la capacidad de «generar problemas en el área», lo que obligará al Athletic a ofrecer una versión seria y equilibrada ante unas de las revelaciones de LaLiga esta temporada.

Perjudicados por los horarios

El Athletic es el equipo de Champions con menos descanso entre partidos en lo que va de temporada: ha disputado varios encuentros con menos de las 72 horas recomendadas entre citas oficiales.

«Es un problema, el no tener ese día de más. Cuando no juegas Europa eso siempre supone un alivio». El técnico se mostró comprensivo con las exigencias del calendario y los horarios: «Si no hay más remedio, hay que afrontarlo. Pero cuando lo vemos más injusto y un poco absurdo es cuando protestamos».

A pesar de las complicaciones con los días de descanso y los horarios, los rojiblancos no tienen tiempo para lamentaciones. Apenas tres días después de visitar Elche, los rojiblancos recibirán en San Mamés al Qarabağ FK en la Champions, en otro encuentro el que los leones buscarán sumar sus primeros puntos en Europa.