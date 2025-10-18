El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde, sobre los horarios: «Si no hay mas remedio, hay que afrontarlo» EFE

Valverde, sobre los horarios: «Es un problema no tener un día de descanso más para la Champions»

El Athletic visita al Elche con casi toda la plantilla disponible: «Llevamos 15 días pensando en este partido y vamos con la intención de sacar los tres puntos»

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:28

Ernesto Valverde afronta el viaje al Martínez Valero con una mezcla de satisfacción y resignación. Por un lado, salvo Yeray y Prados, están todos los ... jugadores disponibles; pero por otro lado, el calendario vuelve a golpear al Athletic, el equipo Champions que acumula los descansos más cortos de todo el campeonato. «La competición no te deja mucho respiro y hay que adaptarse», resume el técnico rojiblanco.

