Valverde, sobre el colista Valladolid: «Al Leganés no conseguimos ganarle. No contamos con los puntos hasta que no los tenemos»

Ernesto Valverde no se fía de la visita del colista. Un Valladolid hundido en el pozo, con 15 puntos, a ocho de la salvación a ... falta de doce jornadas, desembarca en San Mamés (domingo, 14 horas) en medio de una crisis deportiva e institucional que ha puesto en la diana al dueño del conjunto pucelano, un Ronaldo Nazario que se ha llevado las críticas de hasta el ministro Óscar Puente. Cinco derrotas consecutivas han llevado a los castellanos al último puesto. Este bagaje, sin embargo, «les hace peligrosos por la necesidad», asegura el técnico rojiblanco, que pide a los suyos máxima concentración

Txingurri quiere a su plantilla enchufada en un duelo capital por la cuarta plaza que da acceso a la Champions, independientemente de que el coeficiente UEFA diga en estos momentos que el quinto de la liga española también competiría la próxima temporada en la máxima competición continental. «Eso es hoy, mañana no sabemos. Vamos a ver cómo va la temporada, pero primero vamos a ser capaces de ganar mañana», desliza.

Valverde no quiere oír hablar en la próxima jornada ante el Atlético ni en el doble enfrentamiento contra la Roma en los octavos de Europa League. Tampoco del ruido de las últimas semanas por el conflicto de la grada de animación. «Esperamos el mejor ambiente y esperamos hacer el mejor partido para que la gente esté contenta. No tenemos otra cosa que pensar que centrarnos en el Valladolid». Pone el ejemplo del Leganés, «equipo de la zona baja al que no conseguimos ganar». «Hay que respetar al rival. No contamos con los tres puntos hasta que los tenemos. Tenemos que ir a por la victoria, llevamos toda la semana esperando este partido», lanza el preparador rojiblanco.

🎙️ Habla Ernesto Valverde sobre el #AthleticRealValladolid de mañana en San Mamés.



"Nos estamos jugando mucho. Llevamos toda la semana esperando este partido. Tenemos una gran oportunidad" #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/n4hghz2TyM — Athletic Club (@AthleticClub) February 22, 2025

Para el de Viandar de la Vera el Valladolid es un equipo «peligroso por su necesidad de sacar puntos. Tienen que aferrarse como sea. Será un partido muy duro. Es verdad que ha cambiado el entrenador esta semana, han tenido salidas y entradas en este último mercado... Todo esto ha hecho un poco complicada la preparación en el sentido de qué nos vamos a encontrar». Ocho partidos después de su llegada, el argentino Diego Cocca ha sido destituido tras la pésima racha de resultados. Su sustituto es el técnico del filial Álvaro Rubio, que ya ejerció de 'apagafuegos' cuando Ronaldo prescindió del primer entrenador de la temporada, el uruguayo Paulo Pezzolano, tras ser último después de quince jornadas. El Valladolid, cuarto tras ganar en la primera jornada al Espanyol, lleva anclado en puestos de descenso desde la séptima fecha del campeonato.

Galarreta y Sancet

Valverde puede contar con todos sus hombres. Incluido un Iñigo Ruiz de Galarreta alejado de la competición durante el último mes por una lesión muscular moderada en el biceps femoral de su pierna izquierda que sufrió tras disputar apenas siete minutos del partido ante el Besiktas. El mediocentro eibarrés ha entrenado «bien», como uno más esta semana y «en principio estará en la lista». También un Oihan Sancet que no termina de olvidar el dolor en su tobillo derecho tras sufrir un esguince en el ligamento lateral interno a finales de diciembre en El Sadar. «Le tenemos que cuidar porque fue una lesión más importante de lo que pensábamos. Va poco a poco, le va a durar, por eso durante la semana hemos tenido algo de cuidado con él. Pero está para jugar», confirma Txingurri.