Valverde se queja de la roja a Vivián: «No veo ni falta y terminamos con uno menos»

«No es una jugada en la que el delantero vaya a encarar a nuestro portero y generar una ocasión clara», indica el entrenador del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:46

«No tengo criterio claro y en directo me ha parecido que, si pitaba, sería tarjeta amarilla», se excusó Ernesto Valverde en la sala de ... Prensa de Mestalla al referirse a la polémica expulsión de Dani Vivián en Mestalla. Este lunes, en Lezama, ha sido mucho más contundente. «De entrada, la falta es muy discutible. Yo no veo ni falta y terminamos con un jugador menos». Además, no podrá jugar ante el Girona por sanción este martes.

