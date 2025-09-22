Valverde se queja de la roja a Vivián: «No veo ni falta y terminamos con uno menos»

«No tengo criterio claro y en directo me ha parecido que, si pitaba, sería tarjeta amarilla», se excusó Ernesto Valverde en la sala de ... Prensa de Mestalla al referirse a la polémica expulsión de Dani Vivián en Mestalla. Este lunes, en Lezama, ha sido mucho más contundente. «De entrada, la falta es muy discutible. Yo no veo ni falta y terminamos con un jugador menos». Además, no podrá jugar ante el Girona por sanción este martes.

El técnico del Athletic hace suyo así el argumento del propio expulsado, quien sobre el mismo césped dijo al árbitro en varias ocasiones que su jugada al borde del área con Santamaría no era punible. «Y tampoco sé si tiene que entrar el VAR», ha continuado el entrenador con sus quejas. «Tengo la sensación de que esa jugada no es una ocasión clarísima en la que el delantero encara a nuestro portero y vaya a generar una ocasión clara de gol», añadió.

«Para que sea así tienen que pasar cosas, el balón va en diagonal, que nuestro jugador no cierre... No veo una jugada en la que dices 'te van a expulsar si es falta'. Incluso nuestro jugador tiene ganada la posición», ha indicado. El entrenador ha añadido no «tener claro el criterio» por el que se expulsó a su jugador. «No lo veo tan claro», ha zanjado.

El árbitro, Miguel Ángel Ortiz Arias, decretó inicialmente que el derribo del central rojiblanco cerca del área a Santamaría era amarilla. El central ya protestó entonces con un «ni falta, ni falta. Se ha tropezado», dijo. «Nos ha dicho que no era falta y que además por el otro lado llegaba Areso», explicó Mikel Vesga en la zona mixta.

Sin embargo, al poco le llamó desde el VAR Valentín Pizarro y le hizo ir a ver la jugada. El árbitro de campo rectificó y se puso a buscar a Vivián, que seguía al borde del área. «¿Dónde está?», preguntaba. Cuando le localizó le mostró la roja porque entendió que Santamaría se dirigía a la portería rojiblanca. «No falta, es una vergüenza», protestó el alavés camino de los vestuarios después de que la intervención del VAR provocara su roja.