Valverde llama al club más selecto

El hombre tranquilo, el entrenador del que nadie habla mal, suma y sigue. Inmutable al paso del tiempo y esquivo de la polémica, Ernesto Valverde se ha labrado un hueco en la historia del fútbol español gracias a una constancia que pocos logran y, sobre ... todo, a su innegable capacidad de construir equipos ganadores y reconocibles. Suma 541 partidos en Liga, a solo dos de igualar a Víctor Fernández como el cuarto técnico con más duelos en la élite. Lo conseguirá el 16 de febrero ante el Espanyol, banquillo por el que pasó, y le superará el 23 de febrero ante el Valladolid. Entonces solo tendrá por delante a tres mitos como Luis Aragonés (756), Javier Irureta (612) y Miguel Muñoz (608). Para alcanzar a estos dos últimos Txingurri necesitaría seguir entrenando durante dos temporadas más.

Él no quiere ni oír hablar de estos supuestos. Si está feliz, cómodo con el proyecto rojiblanco, seguirá hasta que decida echarse a un lado. Al menos hasta que se celebren nuevas elecciones. El presidente Jon Uriarte se refirió el miércoles en la extensa comparecencia junto al Director de Fútbol Mikel González a la situación contractual del técnico de Viandar de la Vera: «Es el mejor entrenador del Athletic en este siglo», regaló como titular. El empresario fue más allá y aseguró que «me queda año y medio de mandato y sería un sueño que en este tiempo estuviera con nosotros», pero recordó que «las cosas no dependen solo de una parte, hay dos, y no sé si será posible. A Ernesto le gusta hablar de estos temas cuando avanza la temporada, en la parte final. Tendremos tiempo para ello». Primero se confía en regresar a la Champions. Luego las partes se sentarán.

1,68 puntos es la media de puntos de Txingurri con 257 victorias y 136 empates. Solo Simeone (2,06) y Miguel Muñoz (1,83) le mejoran en el top-10.

Así que mientras tanto, Valverde sigue a lo suyo. Partido a partido, que diría un Diego Pablo Simeone que le acecha en este selecto club. El argentino alcanzó en la última jornada los 500 partidos, todos ellos en el banquillo del Atlético, con el que ha levantado dos Ligas, un hito sin precedentes en el campeonato español y a la altura de muy pocos en todo el globo. Entre medias se encuentra el otro entrenador en activo en este ranking, Manuel Pellegrini (510), precisamente último rival de Valverde. El chileno lleva casi cuarenta años como entrenador, tiempo en el que se ha recorrido medio mundo. 'El Ingeniero' se ha convertido en leyenda del balompié nacional. Dirigió al Villarreal que rozó la final de la Champions y fue subcampeón en el torneó doméstico, al inyectado económicamente y efímero Málaga que asombró a Europa y acumula cinco temporadas en el Betis. Sin embargo, se estrelló en la gran oportunidad de su carrera, aquel Real Madrid galáctico 2.0 en el primer año de Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzemá y Xabi Alonso.

Valverde ya sobrepasó a finales de la temporada pasada a otro mito del Athletic como Javier Clemente, que salvo sorpresa mayúscula no prolongará sus 517 partidos dirigidos. La mitad de esta asombrosa cifra la rubricó de rojo y blanco de la mejor forma posible, con dos títulos consecutivos en 1983 y 1984. Gracias a su labor el Athletic había paseado hasta el año pasado su última gabarra. 'El Rubio de Barakaldo' dirigió a Txingurri en la campaña 1990-91, la primera del actual técnico en Bilbao.

Dominio del Athletic

Valverde escala en una clasificación con claro acento vasco y una absoluta presencia del Athletic en este club selecto. Además de Clemente, el artífice de la última Copa conquistada en La Cartuja superó también en el pasado campeonato doméstico a Joaquín Caparrós, al que acaba de igualar Pellegrini. El utrerano pasó cuatro años de rutina en Lezama en los que llevó al club vizcaíno a otra final de Copa 24 años después. Los dirigidos por 'Jokin' fueron superados con claridad por el Barcelona de Guardiola pero su legado en Bilbao es eterno. Al igual que sucede con Valverde, el agradecimiento entre técnico y afición será siempre recíproco.

La 'marca Athletic' está presente en el podio con Javier Irureta. El irundarra, artífice del inolvoidable 'Super Dépor', se retiró como jugador en Bilbao tras cinco años en 1980 y en 1994 tomó las riendas tras aceptar la oferta de Ibaigane. Aquella aventura solo duró una temporada, pero sirvió para engrosar su histórico registro. Si la primera temporada de Txingurri como jugador del Athletic fue bajo el amparo de Clemente, su penúltima coincidió con el periplo de Jabo.

Entre los diez primeros Txingurri destaca en un dato que refleja el gran desempeño de los equipos que ha dirigido, la media de puntos conseguida. 541 partidos repartidos en 257 victorias, 136 empates y 148 derrotas le otorgan un registro de 1,68 por partido. Solo le mejoran Miguel Muñoz -líder absoluto con nueve títulos en el Real Madrid, con 1,83- y Simeone, que se va hasta los 2,06 puntos por partido tras revivir y convertir en el tercer grande al Atlético.

Valverde divide sus números en 326 partidos ligueros con el Athletic, 95 con el Barcelona, 76 con el Espanyol, 24 con el Valencia y 20 con el Villarreal. Triunfó en el Olympiakos, con el que ganó tres Ligas y dos Copas en tres temporadas que de haberlas completado en España tendría en su mano sobrepasar a Luis Aragonés. Las dos temporadas en un equipo de la zona baja como el Espanyol (25 victorias en dos Ligas para dejar al equipo en mitad de tabla) impiden que sus números rocen la matrícula de honor. Lo hizo muy bien en Mestalla -14 triunfos en 24 jornadas que sirvieron para aupar al conjunto che hasta la quinta plaza- pero no tanto en Castellón, donde apenas ganó siete de los veinte duelos que dirigió en el campeonato doméstico.

Dos títulos en Can Barça

Mención aparte merece su paso por Can Barça. Txingurri heredó el brillante equipo que construyó Luis Enrique y mantuvo ese gen campeón. Conquistó las dos Ligas que completó y en la tercera, cuando marchaba líder, Bartomeu le destituyó en una decisión que nadie entiende a día de hoy. Las dos remontadas que sufrió en Champions ante Roma y Liverpool pesaron más que el dominio en el torneo de la regularidad, en el que superó de forma contundente al Real Madrid. Apenas perdió siete partidos del cerca de centenar que dirigió con los del Camp Nou.

Sus dos títulos son azulgrana pero ha sido en Bilbao donde se ha alzado a la categoría de leyenda. Sus 326 partidos dirigidos en Liga (145 victorias, 82 empates y 99 derrotas) y un total de 430 como rojiblanco le hacen ser el entrenador con más partidos en el Athletic. Clemente (289) y Juan Urkizu (241 en la década de los 40) le flanquean en el olimpo rojiblanco. Valverde, que el domingo soplará 61 velas, dará este mismo mes otro paso de gigante en una trayectoria intachable a la par que envidiable.

Los 10 entrenadores con más partidos en la Liga

1 756 Luis Aragonés

El Sabio de Hortaleza dirigió a Atlético, Barcelona, Espanyol, Betis, Sevilla, Valencia, Mallorca, Oviedo y el Fenerbahçe turco. Con los colchoneros ganó una Liga, tres copas una Supercopa y una Intercontinental.

2 612 Javier Irureta

Entrenó a Logroñés, Oviedo, Racing, Athletic, Real Sociedad, Celya y Deportivo. Con el cuadró coruñés logró sus mayores éxitos. Con los gallegos ganó una Liga, una Copa y dos Supercopas.

3 608 Miguel Muñoz

Dirigió a Real Madrid, Granada, Las Palmas y Sevilla. Conquistó nueve ligas y dos copas con el conjunto blanco. Asimismo, se alzó con las copas de Europa de 1960 y 1966, así como la Intercontinental de 1960

4 543 Víctor Fernández

Se ha sentado en los banquillos de Zaragoza, Betis, Deportivo de la Coruña, Celta y Tenerife. Dirigiendo al conjunto aragonés logró la Copa del Rey de 1994 y la Recopa de la temporada siguiente.

5 541 Ernesto Valverde

El técnico rojiblanco también es el que más veces ha dirigido al Athletic, con 430 en total, por delante de Clemente. Al finalizar febrero alcanzará la cuarta plaza que ocupa Víctor Fernández.

6 517 Javier Clemente

7 510 Manuel Pellegrini

8 510 Joaquín Caparrós

9 500 Diego Simeone