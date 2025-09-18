Valverde declarará en el caso Negreira el 12 de diciembre y podrá estar en el partido ante el Slavia La jueza Alejandra Gil retrasa la citación de Laporta, Luis Enrique y el técnico rojiblanco como testigos para evitar solapamientos

Ernesto Valverde ha sido citado finalmente como testigo en el marco del sumario judicial del caso Negreira para el próximo 12 de diciembre, fecha en la que también declararán el presidente Joan Laporta y el entrenador del Barça en otros periodos, Luis Enrique. El cambio en la fecha de su comparecencia le permitirá asistir al partido de Champions ante el Slavia el próximo 25 de noviembre.

La investigación prosigue tras los pagos millonarios que el Barcelona realizó, entre 2001 y 2018, al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira y a sociedades vinculadas a él, en teoría por informes arbitral-técnicos. Valverde fue entrenador del Barça entre 2017 y 2020, periodo clave para el juzgado. La jueza le pide explicar qué sabía sobre la existencia de esos informes arbitrales, si los recibió alguna vez, y en qué medida (si es que existía) influían en su planteamiento técnico de los partidos.

El aplazamiento al 12 de diciembre se debe a que los letrados de los implicados tenían otros juicios señalados el día inicialmente previsto. En un principio, Valverde comparecería el mismo día que un partido de Champions del Athletic. Sin embargo, ya no habrá esa coincidencia.

El de Viandar de la Vera ha manifestado en ocasiones anteriores sorpresa ante los informes arbitrales, asegurando que durante su etapa en el Barça «no sabía que existían».