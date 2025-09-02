Valverde, citado a declarar por el 'caso Negreira' el 25 de noviembre
El técnico rojiblanco tendrá que comparecer como testigo en un día que coincide con el duelo europeo ante el Slavia en Praga
Aitor Echevarría
Martes, 2 de septiembre 2025, 11:29
Ernesto Valverde ha sido citado a declarar en calidad de testigo el próximo 25 de noviembre por el denominado 'caso Negreira', junto a Luis Enrique ... y Joan Laporta. La juez que instruye la causa ha elegido esa fecha para escuchar sus versiones sobre la etapa en la que coincidieron en el FC Barcelona, club investigado por los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
🚨 Última hora #Cas #Negreira 🚨— Xavi Estrada Fernàndez (@XavierEstradaF1) September 1, 2025
El Jutjat d’Instrucció nº1 de Barcelona prorroga 6 mesos la investigació.
📅 25 de novembre: citats:
Valverde, Luis Enrique i Laporta
👉 La instrucció segueix oberta #nopintabanada #CTA #RFEF pic.twitter.com/rSs2av7xy9
La coincidencia en el calendario añade un matiz llamativo para el conjunto bilbaíno, ya que ese mismo día los rojiblancos disputan en Praga un partido de competición europea frente al Slavia, un duelo clave en su camino continental.
El proceso judicial, que investiga los más de 8,4 millones de euros abonados por el Barça a Negreira entre 1994 y 2018, mantiene bajo la lupa al fútbol español. Valverde, que dirigió al club catalán entre 2017 y 2020, deberá volver a dar su testimonio en un procedimiento (hace un año Valverde explicó como testigo que nunca recibió informes arbitrales cuando era entrenador del Barcelona), a la espera de ver la posibilidad de cambiar la fecha, y poder acudir al partido de Champions.
