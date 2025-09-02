El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde, citado a declarar por el 'caso Negreira' el 25 de noviembre EFE

Valverde, citado a declarar por el 'caso Negreira' el 25 de noviembre

El técnico rojiblanco tendrá que comparecer como testigo en un día que coincide con el duelo europeo ante el Slavia en Praga

Aitor Echevarría

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:29

Ernesto Valverde ha sido citado a declarar en calidad de testigo el próximo 25 de noviembre por el denominado 'caso Negreira', junto a Luis Enrique ... y Joan Laporta. La juez que instruye la causa ha elegido esa fecha para escuchar sus versiones sobre la etapa en la que coincidieron en el FC Barcelona, club investigado por los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

