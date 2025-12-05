Valverde ante la visita del Atlético: «Hay que mostrar una recuperación rápida, hay ganas de resarcirse»

La derrota del miércoles ante el Real Madrid en San Mamés todavía escuece, tanto por la contundencia del resultado (0-3) como por la imagen ... de un Athletic, que en ningún momento dio la sensación de poder pelear por el partido. Pero mo hay tiempo para lamentaciones. Los rojiblancos tienen este sábado una gran oportunidad de volver a la senda de la victoria en La Catedral ante otro de los 'gallos' de la competición, el Atlético, que también llega herido tras su derrota ante el Barcelona en el Camp Nou.

Hay que mostrar una recuperación rápida, tenemos un partido importante y ganas de resarcirnos. Los rivales a los que nos enfrentamos son fuertes, pero es una realidad a la que tenemos que hacer frente y lo intentaremos otra vez», reconoció un Ernesto Valverde que, nada más terminar el choque ante el conjunto merengue, ya arengó a la tropa dejando claro que había que «limpiar la cabeza y levantarse» cuanto antes. El de Viandar de la Vera recupera para el choque ante los colchoneros a Sancet después de cumplir antes Levante y Real Madrid los dos partidos de sanción que le impuso el Competición por la roja recibida en Barcelona tras la entrada a Fermín.

El mediapunta navarro, «bien por lesiones o expulsión» no está teniendo hasta el momento continuidad y «es un contratiempo para el equipo. Nos da gol y juego», resaltó sobre un futbolista que cuando está bien es diferencial y del que «esperamos mucho». Valverde también lamentó no poder contar con Robert Navarro que se encontraba «en el mejor momento» antes de lesionarse ante el Levante. Además del extremo fichado el pasado verano también está descartado ante el Atletico Iñaki Williams, pese a que el jueves realizó parte del entrenamiento con el resto de compañeros tras la lesión que sufrió el pasado 22 de octubre en el aductor largo de la pierna derecha ante el Qarabag en Champions.

El capitán rojiblanco se ha perdido hasta la fecha ocho encuentros. «Se acaban de cumplir seis semanas y vamos a ver si para el miércoles –partido clave de Champions ante el PSG– o bien ante el Celta en Liga podemos contar con él. Para mañana no, pero tiene que ir entrando poco a poco», adelantó Txingurri.

Prueba de fuego

Aunque el técnico volvió a reiterar este viernes en sala de prensa que «somos un equipazo y estoy encantado», lo cierto es que, al menos ante el Real Madrid, faltaron las señas de identidad y la contundencia en las áreas del curso pasado. La falta de pegada es evidente –14 golpes en 15 partidos–, mientras ha encajado veinte tantos. «No estamos haciendo muchos goles, pero el otro día tuvimos más ocasiones que el año pasado ante el Madrid y entonces ganamos. Debemos producir más, generar más y cerrar mejor nuestra defensa, aunque en líneas generales creo que lo estamos haciendo bien», zanjó.

El Atlético será una verdadera prueba de fuego en este sentido con hombres letales arriba como el argentino Julián Álvarez que lleva diez tantos, aunque lejos del Matropolitano suma 15 partidos sin marcar, y un entramado defensivo complicado de superar. «Ha invertido mucho, tienes jugadores y una mentalidad súper competitiva. Será un partido bonito», apuntó. La pasada campaña el Athletic cayó 0-1 en San Mamés en un encuentro en el que fue superior y también sucumbió por 1-0 en el Metropolitano en un duelo en el que los postes se aliaron con los del Cholo Simeone.