EFE

Valverde ante la visita del Atlético: «Hay que mostrar una recuperación rápida, hay ganas de resarcirse»

Iñaki Williams está descartado para enfrentarse a los colchoneros este sábado (21.00), pero podría reaparecer ante el PSG el miércoles o ante el Celta en Balaídos

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:14

La derrota del miércoles ante el Real Madrid en San Mamés todavía escuece, tanto por la contundencia del resultado (0-3) como por la imagen ... de un Athletic, que en ningún momento dio la sensación de poder pelear por el partido. Pero mo hay tiempo para lamentaciones. Los rojiblancos tienen este sábado una gran oportunidad de volver a la senda de la victoria en La Catedral ante otro de los 'gallos' de la competición, el Atlético, que también llega herido tras su derrota ante el Barcelona en el Camp Nou.

