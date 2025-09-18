Uriarte considera desproporcionada la sanción a Yeray: «Diez meses son muchísimos»

Uriarte ha valorado por primera vez la sanción de la UEFA a Yeray por su positivo en 'canrenona' -un diurético y enmascarador que figura en ... la lista de medicamentos vetados por la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA)- que le mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta el 2 de abril de 2026, fecha en la que concluirá el castigo de diez meses impuesto por la UEFA.

Para el presidente es completamente desproporcionada. «Diez meses son muchísimos. Ha quedado demostrado que tomó unas pastillas erróneamente y que no tienen influencia en el deporte. Si buscamos justicia, tenía que haber sido menos tiempo», defendió este jueves en la rueda de prensa donde ofreció los objetivos de la temporada.

Uriarte también quiso alabar la actitud del jugador durante su comparecencia la semana pasada en el hotel Carlton. Habló de «franqueza» y «sinceridad» del futbolista, que volverá a tener permiso para entrar en Lezama el próximo 2 de febrero.