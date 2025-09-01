El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Unai Vencedor se ejercita en Lezama. Juan Echeverría

Unai Vencedor se va cedido al Levante

Tercera salida a préstamo del mediocentro del Athletic, que logra su objetivo de volver a Primera

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:00

Unai Vencedor (Bilbao, en noviembre cumple 25 años) ya tiene lo que buscaba, un equipo en Primera. El centrocampista vasco, que la pasada temporada militó en las filas del Racing, jugará cedido en el Levante. Vencedor competirá por un puesto en el doble pivote con Arriaga, Oriol Rey, Pablo Martínez, Olasagasti y Sergio Lozano.

Tal y como había indicado este periódico la prioridad de Vencedor era volver a Primera tras dos cesiones en Segunda, Eibar y Racing. Por eso rechazó los acercamientos de varios equipos de Segunda como Granada (que ha insistido mucho en las últimas horas), Córdoba, Málaga y Zaragoza.

Vencedor tiene claro que Valverde no cuenta con él. Se lo indicó personalmente y no le ha dado ningún minuto. Ni siquiera le llevó a la convocatoria del último partido en el campo del Betis.

Su principal argumento para buscar un Primera es el altísimo nivel que dio en el curso 2021-22 en el Athletic de la mano de Marcelino García Toral, con quien jugó 2.425 minutos en 35 partidos. Estaba en la cresta de la ola y su cotización en el mercado se disparó hasta los 20 millones (según la web Transfertmark, utilizada como referencia por el presidente del Athletic). Ahora se ha desplomado a los 2,2 millones.

La llegada de Ernesto Valverde cambió su suerte. En la campaña 2022-23 se quedó en 203 minutos y a la siguiente fue cedido al Eibar, en donde no se consolidó como titular y disputó 1.555 minutos a las órdenes de Joseba Etxeberria. El pasado curso se fue al Racing, en donde jugó 2.019 minutos en 38 partidos y rozó el ascenso a Primera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  2. 2

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  5. 5

    Laporte rescinde su contrato con el Al-Nassr y vuelve al Athletic
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  10. 10

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Unai Vencedor se va cedido al Levante

Unai Vencedor se va cedido al Levante