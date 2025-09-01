Unai Vencedor se va cedido al Levante Tercera salida a préstamo del mediocentro del Athletic, que logra su objetivo de volver a Primera

Unai Vencedor (Bilbao, en noviembre cumple 25 años) ya tiene lo que buscaba, un equipo en Primera. El centrocampista vasco, que la pasada temporada militó en las filas del Racing, jugará cedido en el Levante. Vencedor competirá por un puesto en el doble pivote con Arriaga, Oriol Rey, Pablo Martínez, Olasagasti y Sergio Lozano.

Tal y como había indicado este periódico la prioridad de Vencedor era volver a Primera tras dos cesiones en Segunda, Eibar y Racing. Por eso rechazó los acercamientos de varios equipos de Segunda como Granada (que ha insistido mucho en las últimas horas), Córdoba, Málaga y Zaragoza.

Vencedor tiene claro que Valverde no cuenta con él. Se lo indicó personalmente y no le ha dado ningún minuto. Ni siquiera le llevó a la convocatoria del último partido en el campo del Betis.

Su principal argumento para buscar un Primera es el altísimo nivel que dio en el curso 2021-22 en el Athletic de la mano de Marcelino García Toral, con quien jugó 2.425 minutos en 35 partidos. Estaba en la cresta de la ola y su cotización en el mercado se disparó hasta los 20 millones (según la web Transfertmark, utilizada como referencia por el presidente del Athletic). Ahora se ha desplomado a los 2,2 millones.

La llegada de Ernesto Valverde cambió su suerte. En la campaña 2022-23 se quedó en 203 minutos y a la siguiente fue cedido al Eibar, en donde no se consolidó como titular y disputó 1.555 minutos a las órdenes de Joseba Etxeberria. El pasado curso se fue al Racing, en donde jugó 2.019 minutos en 38 partidos y rozó el ascenso a Primera.