Unai López habla de la espina clavada que tiene con el Athletic

Unai López (San Sebastián, 1995) está en el momento dulce de su carrera deportiva o, como dicen las nuevas generaciones, en su 'prime'. Es uno de los fijos en el once de Iñigo Pérez cada fin de semana y él lo demuestra con fútbol. «Estoy con mucha confianza, siento la confianza del míster y estoy en una edad de madurez, que me noto tanto a nivel futbolístico como a nivel personal, que estoy muy bien», reconoce en una entrevista al diario 'Marca'.

Unai López volverá a jugar este año en Europa. El Rayo logró la temporada pasada la gesta de clasificarse para la Conference League y en unas semanas, los vallecanos volverán a disfrutar del fútbol continental 25 años después. En el vestuario están ilusionados aunque la «gran mayoría» nunca ha jugado competición europea. «Tenemos que concienciarnos en ir partido a partido», afirma López al ser preguntado por las posibilidades del Rayo de pelear la Conference. López ya sabe lo que es jugar en Europa. Su debut con el Athletic fue ante el Nápoles, en aquella eliminatoria que sirvió para acceder a la antigua fase de grupos, y repartió una asistencia de gol.

Precisamente, en esta entrevista, el centrocampista donostiarra recuerda su paso por el Athletic. «¿Alguna espina? Sí, ganar esa querida Copa; jugué tres finales y no tuve la suerte de poder ganarla», recuerda el futbolista, que abandonó la disciplina rojiblanca hace cuatro años para firmar por el Rayo. También le apena no haber tenido «ese punto de madurez que tengo ahora para afrontar situaciones de otra manera a como las afronté».

Ahora, a sus casi 30 años -los cumple el próximo 30 de octubre-, vive una segunda juventud en Vallecas, donde está muy feliz. «Los amigos que hice en Madrid son de Vallecas, tengo un bar en el barrio y no te voy a decir todos los días, pero hay muchas tardes que me paso a tomar algo y a estar con mis amigos», desvela.

En ese aspecto, el vestuario del Rayo es muy similar al del Athletic, cuenta López. «Un porcentaje muy alto (del éxito), no sabría decirte cuánto, tiene que ver con el gran grupo que hay y las relaciones personales que hay dentro del grupo», asegura. «Con unos tienes más relación que con otros, como en la vida en general, pero creo que es vital para el Rayo mantener la esencia de la unión que hay dentro de este vestuario».