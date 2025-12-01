Tres equipos de Segunda se interesan por Izeta, que no cuenta para Valverde

La escasa participación de Urko Izeta (Aia, Gipuzkoa, 26 años) en el Athletic ha despertado el interés de varios clubes de Segunda. Sporting, Mirandés y ... Granada han preguntado por el delantero del Athletic, que vive un inicio de temporada desalentador. Ernesto Valverde sólo le ha dado 34 minutos, lo que le convierte en el jugador de campo con ficha del primer con menos participación. El atacante está dispuesto a salir y no parece que el Athletic le vaya a poner pegas.

El ariete ni siquiera fue inscrito en la lista de Champions, un mensaje contundente sobre el lugar que ocupa en los planes de Valverde. De hecho, el mensaje le ha lanzado otro mensaje. Cuando se ha visto en precario en la posición de nueve ha optado por colocar allí a Unai Gómez, un futbolista que jamás había actuado en esa posición.

Izeta ha participado en cuatro partidos, con el duelo ante el Getafe como su mayor tiempo: 14 minutos. En el triunfo en el campo del Levante del sàbado sumó otros dos.

Demasiado poco para un delantero que regresó tras firmar un curso extraordinario en el Mirandés, donde fue una de las sensaciones del campeonato. Sus 15 goles —12 en la Liga y 3 en el playoff de ascenso—, junto a su sociedad explosiva con Panichelli, le convirtieron en una de las piezas más codiciadas del mercado.

Izeta llegó al Eibar en juveniles. Subió en su estructura y en el curso 2022-23 fue cedido al Amorebieta,en Primera RFEF. Logró seis goles hasta que fue fichado por el Athletic en enero de 2023 para el filial. En la campaña 2023-24 fue el máximo goleador del Bilbao Athletic, lo que le valió para ser cedido al Mirandés la siguiente temporada.