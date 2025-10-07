Tomás Roncero defiende el gesto de San Mamés con Palestina y ataca a Tebas: «Ellos cortan, no les interesa» El periodista de la cadena Ser, entre otros medios, ataca a LaLiga por no emitir el sábado el homenaje del Athletic al pueblo palestino

A.M. Martes, 7 de octubre 2025, 10:37 | Actualizado 11:10h. Comenta Compartir

La decisión de LaLiga de emitir el sábado planos del exterior de San Mamés en vez del emotivo homenaje al pueblo palestino que tenía lugar en esos instantes en el interior del estadio ha indignado a muchos personajes que rodean el fútbol español. El periodista de la Ser Dani Garrido ya denunció «la censura» de Movistar, televisión que emitía el Athletic-Mallorca, y ahora su compañero Tomás Roncero ha ido más allá y apunta a Javier Tebas, el presidente de LaLiga.

@sercatalunya ⚽❌Tomás Roncero, sobre la decisión de LaLiga de no emitir el homenaje del Athletic Club a Palestina: "Tiene un efecto censor que no es de ahora, porque lo ha hecho siempre". 🔗Puedes recuperarlo en la web de SER Catalunya o a través de nuestro canal de YouTube ----------------------------------- ⚽❌Tomás Roncero, sobre la decisió de LaLiga de no emetre l'homenatge de l'Athletic Club a Palestina: "Té un efecte censor que no és d'ara, perquè ho ha fet sempre" 🔗Pots recuperar-ho a la web de SER Catalunya o a través del nostre canal de YouTube ♬ sonido original - SER Catalunya

«Tiene un efecto censor que no es de ahora, porque lo ha hecho siempre», afirma el periodista, que explica por qué LaLiga no emitió ese mensaje: «Siempre tiene esa consigna de que todo lo que no sea fútbol, no se puede ver». Y pone ejemplos de personas que saltan al campo, pancartas en las gradas... Aunque no siempre Tebas y LaLiga han actuado así. La patronal ya organizó un homenaje al pueblo ucraniano tras la invasión rusa en todos los estadios. Incluso personalizó la señal de los partidos colocando la bandera ucraniana en el marcador.

El sábado, Tebas y LaLiga optaron por no emitir el homenaje a Palestina. Porque aunque Movistar tiene los derechos de emisión, la señal del partido pertenece a las proveedores -HBS y Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA)- contratados por LaLiga. Lo explica Roncero: «Todo el mundo pensaba que era Movistar pero es LaLiga la que elige esto sí y esto no».

Para el periodista, lo que sucedió en San Mamés «no interesa» a LaLiga y agradece a la radio que cuente al minuto lo que ocurre. «Llevamos años así. Quedan peor ellos porque la gente sabe que cortan. Esa autocensura debilita la imagen de la Liga», denuncia Roncero. «Tenemos que vivir de las realidades porque la gente lo reclama».