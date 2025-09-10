El temor de Óscar de Marcos por la txaranga previa a la gabarra: «Cuidado con lo que hacemos...» El exfutbolista asegura que fue «uno de los días más bonitos que recuerda» de su carrera

Tres días después de ganar la Copa en La Cartuja, la plantilla del Athletic salió de fiesta por Bilbao de manera improvisada acompañados de la txaranga de Villalibre. No tardaron en difundirse imágenes y vídeos de los futbolistas a través de las redes sociales y, en unos minutos, un centenar de personas ya se había unido a la fiesta. Aquello dio la vuelta al mundo del fútbol.

Óscar de Marcos contó ayer durante la presentación del libro 'Athletic Club Gabarra' que tenía el temor de que aquello se fuese de las manos. «Les estaba diciendo 'tenemos la gabarra dentro de dos días... a ver si la vamos a preparar y en vez de aplaudirnos nos van a pitar'. (...) Bajé abajo (del restaurante donde comían) y di una charla de... 'cuidado con lo que hacemos'», desveló.

La historia de cómo surgió la fiesta es bien conocida. La plantilla estaba reunida en un restaurante y algunos de ellos, entre los que se encontraba De Marcos, estaban echando una partida de mus. Lekue y Vesga fueron los que animaron a sus compañeros. Decidieron entonces pedir permiso a los capitanes. Cuando contaron con el 'okey' de Muniain y de Marcos, Villalibre se puso manos a la obra.

Para el de Laguardia lo que sucedió aquella noche en Bilbao fue «uno de los días más bonitos que recuerda» de su carrera. «Salir fue el mayor acierto porque realmente nosotros somos uno más de cualquier cuadrilla y nos gusta disfrutar como a todo el mundo», confesó.

El excapitán rojiblanco aprovechó la ocasión para agradecer al público el «respeto» que mostró aquel día. «Disfrutamos mucho y fue todo muy respetuoso».