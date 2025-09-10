El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El temor de Óscar de Marcos por la txaranga previa a la gabarra: «Cuidado con lo que hacemos...»

El exfutbolista asegura que fue «uno de los días más bonitos que recuerda» de su carrera

A.M.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:38

Tres días después de ganar la Copa en La Cartuja, la plantilla del Athletic salió de fiesta por Bilbao de manera improvisada acompañados de la txaranga de Villalibre. No tardaron en difundirse imágenes y vídeos de los futbolistas a través de las redes sociales y, en unos minutos, un centenar de personas ya se había unido a la fiesta. Aquello dio la vuelta al mundo del fútbol.

Óscar de Marcos contó ayer durante la presentación del libro 'Athletic Club Gabarra' que tenía el temor de que aquello se fuese de las manos. «Les estaba diciendo 'tenemos la gabarra dentro de dos días... a ver si la vamos a preparar y en vez de aplaudirnos nos van a pitar'. (...) Bajé abajo (del restaurante donde comían) y di una charla de... 'cuidado con lo que hacemos'», desveló.

La historia de cómo surgió la fiesta es bien conocida. La plantilla estaba reunida en un restaurante y algunos de ellos, entre los que se encontraba De Marcos, estaban echando una partida de mus. Lekue y Vesga fueron los que animaron a sus compañeros. Decidieron entonces pedir permiso a los capitanes. Cuando contaron con el 'okey' de Muniain y de Marcos, Villalibre se puso manos a la obra.

Para el de Laguardia lo que sucedió aquella noche en Bilbao fue «uno de los días más bonitos que recuerda» de su carrera. «Salir fue el mayor acierto porque realmente nosotros somos uno más de cualquier cuadrilla y nos gusta disfrutar como a todo el mundo», confesó.

El excapitán rojiblanco aprovechó la ocasión para agradecer al público el «respeto» que mostró aquel día. «Disfrutamos mucho y fue todo muy respetuoso».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  4. 4

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  5. 5 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  8. 8 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  9. 9

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  10. 10 Nuevo polémico comentario de Perico Delgado sobre las protestas propalestinas en la Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El temor de Óscar de Marcos por la txaranga previa a la gabarra: «Cuidado con lo que hacemos...»

El temor de Óscar de Marcos por la txaranga previa a la gabarra: «Cuidado con lo que hacemos...»