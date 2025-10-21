El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 20 de octubre
Sancet tira un penalti frente el Girona en La Catedral Ignacio Pérez

La sequía del Athletic: ningún jugador ha marcado más de un gol esta temporada

El club rojiblanco sólo ha marcado cuatro dianas en los últimos ocho encuentros entre Liga y Champions

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Martes, 21 de octubre 2025, 00:13

La temporada del Athletic está marcada por una preocupante ineficacia ofensiva. El conjunto bilbaíno sólo tiene en su casillero diez goles entre Liga y Champions ... en once partidos, y únicamente nueve han sido obra de sus jugadores. El tanto restante llegó en una acción en propia puerta de Marc Bartra en el encuentro frente al Betis de la tercera jornada en La Cartuja, que terminó con un 1-2 a favor de los rojiblancos. Aquella victoria auguraba un excelente inicio de campaña, pero la progresión se frenó en seco con una racha de cinco derrotas y un empate. Un baño de realidad en el que la deficiente faceta realizadora tuvo mucho que ver. Las estadísticas son demoledoras. El Athletic ha marcado nueve goles en el torneo de la regularidad en otras tantas jornadas y uno en la competición continental en los primeros dos compromisos de la liguilla.

