La sequía del Athletic: ningún jugador ha marcado más de un gol esta temporada

La temporada del Athletic está marcada por una preocupante ineficacia ofensiva. El conjunto bilbaíno sólo tiene en su casillero diez goles entre Liga y Champions ... en once partidos, y únicamente nueve han sido obra de sus jugadores. El tanto restante llegó en una acción en propia puerta de Marc Bartra en el encuentro frente al Betis de la tercera jornada en La Cartuja, que terminó con un 1-2 a favor de los rojiblancos. Aquella victoria auguraba un excelente inicio de campaña, pero la progresión se frenó en seco con una racha de cinco derrotas y un empate. Un baño de realidad en el que la deficiente faceta realizadora tuvo mucho que ver. Las estadísticas son demoledoras. El Athletic ha marcado nueve goles en el torneo de la regularidad en otras tantas jornadas y uno en la competición continental en los primeros dos compromisos de la liguilla.

El dato resulta inquietante porque si no se produce una mejora hay riesgo de que la sequía tienda a cronificarse. Y es que los hombres de Ernesto Valverde sólo han logrado cuatro goles en los últimos ocho partidos y no hay ninguno que haya anotado más de uno esta campaña. La comparación con el pasado curso da idea de la dimensión del problema. En las primeras nueve jornadas de la 24-25, Sancet acumulaba ya cuatro goles, mientras que Guruzeta había anotado dos. En la presente temporada el navarro sólo ha hecho un tanto y el donostiarra ni se ha estrenado en Liga –marcó en Dortmund en la Champions una diana inservible (4-1)–. El resto de goleadores de entonces fueron Prados, Nico Williams, Paredes, Iñaki Williams, Vivián, Djaló y Jauregizar.

Los registros actuales muestran una tendencia de desacierto generalizada. El Athletic no activa la pólvora con la misma facilidad que la campaña anterior (trece goles en las primeras nueve jornadas de liga). La responsabilidad del gol está repartida, pero sin un jugador que asuma el liderazgo en cifras y que dé el paso al frente que necesita el equipo desde el punto de vista ofensivo. Eso, sumado a las lesiones y molestias que han sufrido los atacantes, ha generado una situación que, con dos meses ya de competición, resulta muy preocupante.

Un caso (casi) único

Sólo otro equipo de Primera, el Oviedo, carece a estas alturas de un jugador que no haya anotado más de un gol. En el conjunto asturiano, como en el rojiblanco, los tantos se reparten entre varios nombres y ninguno logra despegar. La diferencia es que el Oviedo partía con objetivos más modestos, mientras que el Athletic compite en Europa y aspira a posiciones altas en Liga.

Con todavía gran parte de la temporada por delante, el reto principal para los vizcaínos –a la espera de que jugadores de la talla de Nico Williams o Sancet mejoren el nivel mostrado hasta el momento en forma de asistencias y goles–, será recuperar esa efectividad enel área contraria que ha caracterizado su juego en las últimas dos temporadas.