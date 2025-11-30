El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vivián se animó a subir al ataque el sábado contra el Levante.

La semana estratosférica del Athletic

Aliviados con la victoria ante el Levante, los rojiblancos se preparan para recibir en siete días de máxima exigencia al Madrid, el Atlético y el PSG

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:45

La victoria ante el Levante ha supuesto para el Athletic un «refuerzo anímico», así lo calificó Valverde, de primera magnitud. Además de sumar tres puntos ... que espantaron algunos fantasmas y le mantienen en la pomada europea, en el Ciutat de Valencia los rojiblancos se sacaron varias espinas que tenían clavadas. Su fútbol estuvo bien engrasado y dejó de chirriar como la puerta de un castillo transilvano; ganaron fuera de casa después de tres meses; marcaron dos goles tras cuatro partidos en los que sólo habían sumando uno; vencieron por primera vez por más de un gol en todo lo que va de Liga, y vieron a tres futbolistas tan importantes como Unai Simón, Berenguer y Nico Williams jugando al nivel que se espera de ellos. Si no llega a ser por la lesión de Robert Navarro, que se unió a la larga lista de compañeros caídos en combate esta temporada, se podría decir que el sábado todo fueron buenas noticias.

