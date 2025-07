«Ridículo espantoso», «treta», comparativa con Raphinha... la prensa catalana lamenta que Nico se quede en el Athletic

Carlos Nieto Viernes, 4 de julio 2025, 13:47 Comenta Compartir

«El Barça ha tropezado dos veces con la misma piedra y nosotros les hemos vuelto a creer. Mis más sinceras disculpas». Así termina la columna de opinión del director de 'Sport', Joan Vehils. Se puede decir más alto, pero no más claro. La prensa catalana no da crédito a que Nico Williams no vista de azulgrana. Por segunda vez consecutiva, el jugador rojiblanco dice no al Barcelona y seguirá en el Athletic.

Vehils, que tilda el 'caso' de «ridículo espantoso», ya cargó la semana pasada contra el presidente del Athletic, Jon Uriarte, por la advertencia de Ibaigane de fiscalizar las cuentas de la entidad culé en el caso de que pagase la cláusula de 58 millones de euros, cuatro más con el IPC. «Quizá el error sea del presidente vasco, al aceptar una cláusula de 'solo' 58 millones por su futbolista estrella cuando en su día renovó a Nico Williams. Si la tuviera de 500, como Pau Cubarsí, se hubiera acabado el problema», escribió entonces.

El 'Sport' es el medio más crítico con el Barcelona y el que también lamenta más que no se haya llevado a cabo el fichaje. A los pocos minutos del anuncio de la renovación en las redes sociales del Athletic, el periódico catalán colgó un tweet en el que comparaba los goles y asistencias de Raphinha y Nico Williams durante el pasado curso, en el que el extremo brasileño rindió como nunca había hecho para formar un tridente de vértigo junto a Robert Lewandowski y Lamine Yamal que canjeó el triplete nacional Liga-Copa-Supercopa.

🥶Temporada 2024/25:



𝐑𝐚𝐩𝐡𝐢𝐧𝐡𝐚:

⚔️57 partidos

🎯34 goles

🅰️25 asistencias



𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐬:

⚔️45 partidos

🎯11 goles

🅰️7 asistencias pic.twitter.com/rblGvGbznX — Diario SPORT (@sport) July 4, 2025

El mismo medio indica que el Barcelona se ha enterado del 'no' de Nico por el comunicado del Athletic, y que Laporta y su equipo tiene un «cabreo monumental« con el entorno del futbolista. Dice que se sienten »utilizados«. Asegura que »no ha jugado limpio« y califica de »treta« la renovación con Ibaigane. Mientras asume el dolor, 'Sport' ya propone el plan B de Deco: Rashford o Luis Díaz, delanteros del Manchester United y Liverpool. La salida de este último, por desgracia tras el fallecimiento de Diogo Jota, está más lejos.

El director deportivo culé aseguró hace unas semanas en 'La Vanguardia' que su idea principal era firmar a Nico Williams. Este último medio colocó al principio una pieza en su edición digital y la coloca por debajo de la actualidad política. El titular reza así: «Nico Williams deja plantado al Barcelona». Después, añadió una opinión titulada «unas calabazas que dejan mal a ambas partes». La firma Juan Bautista.

«A otro perro con ese hueso»

'El Periódico' es igual de duro que 'Sport'. «¿Sabe qué, señor Laporta? A otro perro con ese hueso», titula su opinión el fundador del medio, Emlio Pérez de Rozas. En sus líneas llama al representantre del jugador, Félix Tainta, de «viejo zorro». Pero sin duda carga contra la directiva culé. «Y han sido ustedes, a través de sus periodistas fieles, que se creen todo lo que ustedes les cuentan y a los que no les han servido los 1.011 ejemplos de 'noticias falsas' que les han hecho difundir, los que le han puesto la miel en los labios a los culés, socios, abonados y hasta a los abuelitos del Senado, a los que Joan Laporta les dijo estamos en ello».

El artículo no tiene desperdicio y merece ser leído con detenimiento. Habla de Dani Olmo y la ayuda del Gobierno, del nuevo portero culé Joan García, de las «cristalinas» arcas del Barcelona... para decir que es «un ridículo de dimensiones estratosféricas». «El globo ha estallado en la cara de todos los que han dado la cara por el Barça. Y, cuando hablas con ellos, los periodistas creyentes, digo, te dicen que estaba hecho. Ya. Y que el traidor es Nico Williams».

El jefe de Deportes de 'El Periódico', Francisco Cabezas', titula su opinión con «bochorno absoluto» y aprovecha para comparar el proceso de la decisión de Nico con aquel documental que emitió Antoine Griezzman (por cierto, producido por Gerard Piqué) llamado 'La Decisión' en el que anunciaba que se quedaba en el Atlético. Después, fichó por el Barça.

Por su parte, 'Mundo Deportivo', que también cuenta con una edición vizcaína, mantiene una postura neutral. La pieza principal la firma el periodista local Endika Río, mientras que Fernando Polo ha hecho otra en clave Barça con las opciones que tiene ahora para su ataque, con Luis Díaz y Rashford.

❌"Que el BARÇA APRENDA a NO FALTAR el RESPETO a otros CLUBES".



👉"En el Athletic lo toman como un ejemplo de que LOS BUENOS GANAN".



➡️@nicorodrigz, desatado tras la renovación de Nico Williams.



🔴https://t.co/yU9q5V29q7 pic.twitter.com/hd1gZuJDpe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 4, 2025

¿Y qué hay de 'El Chiringuito', de los medios más influyentes en este era de las redes sociales? Sus periodistas de bandera no han decepcionado, en absoluto. Desde el momento en el que se ha conocido la noticia unos y otros han desfilado por la retransmisión en directo que a diario hacen en Twitch, con Jota Jordi y José Álvarez a la cabeza frente al bilbaíno Nico Rodríguez.

😯"El BARÇA se ha ENTERADO de la RENOVACIÓN por el TUIT del ATHLETIC".



ℹ️Información de @10JoseAlvarez sobre Nico Williams.



🔴https://t.co/yU9q5V29q7 pic.twitter.com/jisGAwOVqG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 4, 2025

«Que el Barça aprenda a no faltar el respeto a otros clubes», ha lanzado este último después de que que la audiencia viese con caras largas a los dos colaboradores culés mencionados. «En Barcelona se celebran títulos y en Bilbao, renovaciones», esquivan. Esta noche anuncian programa especial. La actualidad les ha llevado a ello, ya que los viernes no suelen hacer programa en 'Mega'.

'Marca' y 'As'

En cuanto a los medios nacionales, más ligados tradicionalmente al Real Madrid, 'Marca' lleva una opinión de Luis F. Rojo titulada «Nico deja tocado al Barça» para acompañar a la noticia. En un juego de palabras irónico, 'As' titula «Laporta: una derrota como una Catedral» en el artículo de su redactor jefe, Juan Jiménez.