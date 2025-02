Y cuando se recupere Nico, ¿qué ataque escogerá Valverde?

El Athletic vuela, los aficionados disfrutan y solo hay un protagonista que se tira de los pelos cada vez que llega el momento de decidir quiénes juegan. Solo la portería, con Unai Simón en Liga a la espera de lo que sucederá en la Europa ... League, y la medular, donde Jauregizar y Prados se han asentado durante la ausencia por lesión de Galarreta, son las posiciones donde apenas hay dudas. Porque en defensa Valverde solo tiene como intocable a Vivián mientras que a su alrededor se turnan. Y en ataque... Bendito problema, debe pensar Txingurri, que cuenta con un arsenal de efectivos y un dilema a la vista. ¿Cómo encajar las piezas cuando Nico Williams supere sus problemas físicos? El extremo navarro no tiene fecha de regreso, pero su concurso el domingo (14 horas) ante el Espanyol no está descartado.

El rompecabezas no es nada nuevo para el técnico rojiblanco. Ya en verano muchos se preguntaban cómo se podría solucionar juntar a tanto talento sin que nadie se viese perjudicado. Recapitulemos. En la delantera Guruzeta había peleado por el 'Zarra' al máximo artillero nacional que ahora busca Sancet tras su exhibición ante el Girona hasta que una apendicitis le dejó fuera de combate en el tramo final. Los hermanos Williams, después de una gran temporada que el pequeño rubricó con la Eurocopa, se antojaban intocables en los costados, toda vez que Iñaki encontró su hábitat pegado a la derecha después de años duros cargando con la responsabilidad del gol en San Mamés. Y como enganche la figura de un intermitente Sancet que a pesar de los reveses que su cuerpo le da es un futbolista diferencial, como así lo está demostrando el máximo goleador del equipo.

A los teóricos cuatro titulares se le sumaba la continuidad de un Berenguer que no selló su renovación hasta 2027 hasta los primeros días de julio, con su anterior contrato vencido, y la del flamante fichaje veraniego. Quince millones de euros pagó el Athletic por Djaló, un extremo que también se desenvuelve en punta que brilló en un Sporting de Braga de Champions. No podía dejar pasar la oportunidad Ibaigane de atar a un jugador que había asombrado a Europa, aunque la apuesta hasta el momento ha salido cruz. El ariete nacido en Madrid y criado en Bilbao sufrió en el Villamarín un esguince bilateral en su tobillo derecho que le mantendrá fuera del césped como mínimo lo que resta de mes. En cualquier caso su pobre concurso hasta la fecha (un gol) le había sacado de las quinielas para ser titular.

Los números de los delanteros rojiblancos Oihan Sancet. 'Zarra' de la Liga con 11 goles, suma 1 en Europa League para ser el máximo anotador, con 3 asistencias entre Liga (1) y Europa (2). Álex Berenguer. El principal asistente del equipo lleva 7 pases de gol en Liga, torneo en el que añade además 5 dianas,y 2 en Europa League. Gorka Guruzeta. En plena sequía suma5 goles en Liga y 1 en Europa, con 2 asistencias en Liga, otras 2 en Europa y 1 en Copa.

Así que, con permiso de un Maroan que quiere derribar la puerta que no consiguió tumbar Martón, Valverde tiene a cinco efectivos para cuatro posiciones de ataque. En un mes libre de compromisos entre semana donde todos los esfuerzos se destinan a la Liga se antojan pocas rotaciones. Es decir, que los que jueguen serán, cuando Nico Williams se recupere, aquellos que convencen más al de Viandar de la Vera. Berenguer ya no es el suplente de lujo para dar descanso al internacional español. El de Barañain se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y los números lo demuestran. A su acierto goleador –cinco dianas en Liga– añade una colección de asistencias, siete, que le llevan a ser el que más reparte en el Athletic y uno de los más destacados del campeonato. Lleva las mismas que Iñaki Williams y solo es superado por Lamine Yamal, diez.

Iñaki Williams. Es el que mejores números presenta en total: 8 goles, la mitad en Liga y la otra en Europa, más otras tantas asistencias (7-1). Nico Williams. El que peor estadística tiene con 4 goles (2 en Europa, 1 en Liga y 1 en Copa) más 5 pases de gol (3 en Liga y 2 en Europa).

Berenguer, que suma otro pase de gol en la Europa League, ha cosechado estos números de todas las formas posibles. Su posición natural es la de extremo izquierdo para así hacer gala de su fabuloso golpeo con la derecha al tirar la diagonal, pero se ha desempeñado con éxito en la mediapunta para paliar las reiteradas ausencias de Sancet y hasta de 'nueve', un experimento que Txingurri ha convertido en solución debido a la sequía goleadora de Guruzeta.

Múltiples opciones

El delantero donostiarra no pasa por una buena racha y ve amenazado un coto que tuvo reservado durante la pasada temporada. Sus registros son de seis dianas y cinco asistencias. En cualquier caso se trata de números mejores que los de un Nico Williams que brilla a fogonazos y que no termina de encontrar la chispa que llevó a media Europa a pelearse por él. Solo ha aportado cuatro goles y cinco pases de gol. De los cinco fantásticos en ataque es el que menos contribuye de forma directa. En el otro lado de la balanza está su hermano, que aunque ha visto caer su rendimiento se mantiene a priori intocable por la derecha. Así las cosas, la gran incógnita cuando vuelva Nico, que si está bien no tiene rival, reside en quién actuará en punta. Si no es Guruzeta, ¿será Berenguer, como ya ha sucedido? ¿O volverá Iñaki con Berenguer en un costado? Pronto saldremos de dudas.