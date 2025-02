Grandes números para un gran Athletic

El Athletic cerró el círculo frente al Girona, el último equipo en superar en Liga a los rojiblancos, y ha confirmado que se ha olvidado de perder. El crecimiento y el estado de confianza de los jugadores de Ernesto Valverde es tal que sus mejores ... datos históricos en el torneo de la regularidad empiezan a verse amenazados en una temporada hasta el momento brillante. Se mire por donde se mire, los números que ofrece el Athletic en el torneo de la regularidad se colocan entre los mejores desde hace mucho tiempo.

El resultado de la suma de su crecimiento es esa cuarta plaza a la que se agarra un equipo que no pierde la vista a los tres primeros. Quedan 15 fechas, algo menos de cuatro meses para terminar la Liga y como dice Valverde, las notas se ponen a final de curso, pero hasta el momento el balance campo a campo deja a este Athletic en muy buen lugar si se mira al espejo de su historia.

14 partidos sin perder La cuarta mejor racha de las grandes ligas europeas

Esos 14 partidos sin perder colocan al Athletic en el grupo más selecto de Europa. La mejor racha sin morder el polvo de equipos de las cinco grandes ligas la tiene el PSG en Francia, que no ha perdido en 21 jornadas. Le siguen el Liverpool y el Bayer Leverkusen, con 19 encuentros sin conocer la derrota en la Premier y la Bundesliga, respectivamente. Y después de este trío vienen el Athletic y el Arsenal con esos 14 partidos, justo por delante del Nápoles, con una racha de 13 encuentros.

Cuatro meses desde Montilivi A un partido de igualar al equipo campeón

Desde que perdió en Girona el 6 de octubre, el Athletic no ha vuelto a perder en Liga. Ya han pasado 14 jornadas desde entonces y eso supone que el equipo tiene a tiro la serie de 15 encuentros sin perder del equipo campeón de Javier Clemente en la temporada 1983-84. Sólo por delante quedan los 20 partidos que estuvo sin caer el histórico grupo de los invencibles de Mr Pentland en 1930.

44 puntos en 23 jornadas Dispuesto a batir su récord de puntos en Liga

Con 44 puntos sumados en 23 jornadas, el Athletic solo está un punto por detrás el récord logrado el pasado curso, con la diferencia que esta temporada ha llegado hasta ahí disputando hasta cuatro competiciones. La exigencia europea se ha dejado notar en el rendimiento rojiblanco, pero la capacidad competitiva que ha demostrado hasta ahora le ha permitido mantener el ritmo en la Liga y alcanzar un registro de puntos muy considerable que puede llevarle a batir su mejor marca.

Cuatro puntos sobre el Villarreal En busca de la Champions once años después

Ese rendimiento, así como los tropiezos de los equipos de cabeza, mantiene al Athletic a una distancia del líder que no se daba desde hace dos décadas. A estas alturas la tropa de Valverde está centrada en defender su cuarta plaza pare regresar a la Champions después de un paréntesis de once años, y el Villarreal es la principal amenaza a cuatro puntos de distancia. Pero los rojiblancos ni quitan ojo a los tres equipos que le preceden por si alguno de ellos falla y se puede alcanzar un podio que no se pisa desde la 1997-98 (segundo).

55 años después Tres partidos perdidos, desde la temporada 1969-70

Es uno de los datos más llamativos de este equipo que se olvidó de perder. El Athletic ha llegado a la 23ª jornada con tan solo tres derrotas, algo que no sucedía desde hace 55 años. En aquella temporada los rojiblancos peleaban por el título, mientras que ahora sueñan con escuchar la próxima campaña el himno de la Champions en San Mamés. Su registro de derrotas solo lo mejora el Real Madrid, que ha perdido en dos ocasiones. El Athletic iguala con el Atlético en este apartado y mejora al Barcelona y al Villarreal, que ya han perdido cinco encuentros.

12 victorias en 23 partidos A la estela del mejor Athletic del siglo XXI

En cuanto a los triunfos, el Athletic está a uno de los 13 en 23 jornadas que se conquistaron la pasada temporada y en la 2013-14, cuando el equipo se clasificó por última vez para la Champions, también de la mano de Valverde. El número de victorias queda frenado este curso por los ocho empates que ha sumado el Athletic.

20 goles encajados El segundo Athletic más sólido del presente siglo

Se habla mucho de la producción ofensiva del grupo de Valverde pero uno de los secretos de su gran rendimiento hay que encontrarlo en su balance defensivo. Solo ha encajado 20 goles en 23 encuentros, y eso que en 2025 el equipo ha perdido cierta solidez respecto a lo sucedido en la primera vuelta. A pesar de todo, hablamos del segundo mejor registro del siglo, solo un gol peor que los 19 de la campaña 2019-20 a estas alturas de Liga.

11 goles Sancet, el líder del Trofeo Zarra

Respecto a la capacidad anotadora, el Athletic es el quinto equipo con más goles de la Liga, pero llama la atención que su principal anotador sea un media punta como Oihan Sancet y no un delantero. El pasado año Gorka Guruzeta estuvo peleando hasta el final por conquistar el Trofeo Zarra al máximo anotador nacional, y ahora mismo Sancet es el líder de esta clasificación con 11 goles.

También en Europa 19 puntos que valen para unos octavos de final

Aunque nos hemos referido a la Liga, el gran rendimiento del Athletic se extiende a Europa con una primera fase brillante que le ha llevado por méritos propios a saltarse el play-off y acceder directamente a los octavos de final de la Europa League. Segundos en la clasificación tras la Lazio, los rojiblancos han sumado 19 puntos tras seis victorias, un empate y una sola derrota. Números brillantes para un equipo que llevaba seis años sin participar en los torneos continentales.