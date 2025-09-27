El recuperado idilio de Marcelino con el Villarreal

El Villarreal vivió uno de sus mayores seísmos cuando Unai Emery anunció por sorpresa a finales de octubre de 2022 que dejaba el club para ... irse al Aston Villa. Le sucedió Quique Setién, que cumplió el objetivo de clasificarse para Europa, pero que fue cesado al inicio de la siguiente campaña por un mal arranque. Pacheta le relevó, pero los resultados se lo llevaron por delante en noviembre de 2023.

Marcelino García Toral (Villaviciosa, 60 años) estaba libre. En septiembre había dejado el Olympique Marsella por las amenazas de los ultras a los dirigentes. El Villarreal buscaba técnico y el asturiano, equipo. El exentrenador del Athletic entre enero de 2021 y junio de 2023 ya había estado en la entidad castellonense. Llegó al Villarreal en enero de 2013 en un momento crítico: el Submarino Amarillo había descendido a Segunda tras más de una década en la élite y era séptimo. Su misión era clara: devolver al equipo a Primera. Y lo logró con autoridad. Ascenso directo.

Ya en la máxima categoría clasificó al equipo tres años seguidos para la Liga Europa y el cuarto le llevó a la Champions. Pero en el verano de 2016 vivió una salida tan inesperada como polémica. En el Trofeo Teresa Herrera, en el que ya había tenido sus más y sus menos con pesos pesados del vestuario como Bruno yCani, quitó el brazalete de capitán a Mateo Musacchio. Eso le hizo perder el apoyo de Fernando Roig, quien veía en Marcelino un problema por sus quejas en los fichajes.

Roig y Marcelino son personas temperamentales. «De aquello se arrepintieron los dos. El técnico porque entendió que había sido a lo mejor excesivamente vehemente y el Villarreal porque Escribá, su relevo, no pasó la previa de la Champions, aunque es verdad que luego no hizo una mala temporada. Desde entonces el equipo fue dando bandazos en el banquillo con Escribá, Calleja... hasta que encontró a Emery», explica Xavi Sidro, que cubre la información del club amarillo en la Cadena Ser.

El preparador asturiano triunfó después en el Valencia y en el Athletic, pero no pudo dar el gran salto adelante, hacerse con el banquillo de la selección española o el de uno de los tres clubes de mayor presupuesto, Madrid, Barcelona o Atlético, sobre todo de este último, en el que se le coloca como eterno candidato a relevar a Simeone.

Roig y Marcelino se acercaron tiempo antes de que al ténico se le abriera de nuevo la puerta del club amarillo. «Tras la marcha de Emery nos costó encontrar un entrenador que se adaptara al Villarreal. Marcelino ya había estado aquí, lo hizo muy bien y sabemos que con él no vamos a fallar. El Villarreal sabía que era el mejor entrenador que podía tener», elogia Javi Pérez, presidente de la Agrupación de Peñas del Villarreal, formada por 35 asociaciones que van a ser cuatro más en breve. Ya está en el santoral de los técnicos con más éxitos en el club junto a Emery y Manuel Pellegrini.

Estilo reconocible

Una de las grandes aportaciones de Marcelino fue dotar al equipo de un estilo de juego reconocible, su intocable 4-4-2 que busca solidez defensiva, transiciones rápidas y una clara vocación ofensiva. Unai Emery profundizó en ese camino y tocó el cielo al ganar la Liga Europa. Los preparadores que han estado entre ambos han ido a otros esquemas y ninguno ha dado ese resultado.

«El 4-4-2 es el sistema que mejor funciona en el Villarreal», sentencia el rumano Gica Craioveanu (57 años). Llegó al club procedente de la Real en 1998 y jugó allí hasta 2002. «Pronostiqué al inicio de esta temporada que iba a concluir tercero en la Liga y lo mantengo», dice este exdelantero. «Marcelino ha dado al equipo una identidad con su sistema de juego porque aquí los mejores resultados en los últimos tiempos en cuando se ha jugado así», destaca Sidro. «El equipo sabe a lo que juega y juega muy bien al fútbol», remacha Craioveanu.

Los números le avalan. Recibe al Athletic como tercero en la clasificación y en goles marcados (12), sólo superado en ambos registros por Real Madrid yBarcelona. El equipo amarillo es abrumador en ataque. Promedia 16,3 remates por partido. En las cinco grandes Ligas europeas sólo hay seis equipos que disparen más, Barça, Bayern Múnich, Madrid, Lille y Leipzig.

Marcelino tiene plenos galones en el vestuario. «Es un entrenador muy recto y exigente con el jugador. Eso es mejor para el futbolista porque no hay nada peor que un técnico que no te diga la verdad. Si no cuenta contigo, que sea claro», advierte el exdelantero de la Real Sociedad. Villarreal y Getafe.

El asturiano ha tenido mucha influencia en el mercado del Villarreal, basado en ser sostenible y en protagonizar ventas de jugadores importantes cuando es necesario liberar masa salarial o financiar fichajes. Los traspasos más potentes han sido los delos atacantes Baena (Atlético Madrid, 42 millones), Yeremi Pino (Crystal Palace, (30) y Barri (Everton, 30). El club ha facturado 104 millones, por encima de lo que ha invertido, 101.

«Se han ido jugadores importantes, pero se ha fichado bien. Creo que ha mejorado la plantillayMarcelino hace además mejores a los jugadores», ensalza el presidente de la peñas cuando repasa la revolución que ha vivido este curso el vestuario con nada menos que diez nuevas incorporaciones. Se han pagado siete traspasos: Mikautadze (31 millones),Renato Veiga (24,5), Moleiro (16), Mouriño (10),Buchanan (9), Tani Oluwaseyi (9) yArnau Tenas (2,5) y ha llegado un cedido, Rafa Marin (1). Además, ha aterrizado gratis Thomas Partey (Arsenal) y el cedido Solomon (Tottenham).

«Han fichado muy bien. Le han traído al míster todo lo que ha pedido. Sólo veo un problema. Es complicado encontrar un jugador que lidere el ataque como Baena», avisa Craioveanu. Marcelino y Roig, entretanto, están encantados el uno con el otro. «Es un matrimonio que va a durar muchos años», pronostica el presidente de la peñas.