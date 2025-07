«La Real me daba más confianza que el Athletic» El jugador de Gorliz Mikel Goti recuerda su salida de Lezama para enrolarse en las filas del club txuri urdin

De su Gorliz natal a San Sebastián. Así ha sido la trayectoria profesional y humana del futbolista Mikel Goti, tal y como ha recordado en una entrevista concedida al Diario As en la que rememora su decisión de dejar la disciplina del Athletic para abrazar la de la Real Sociedad, ya que «me daba más confianza». De momento, parece que apuesta le está saliendo bien al jugador de 23 años: ha sido incluido en la primera plantilla txuri urdin para disputar la próxima temporada a las órdenes del nuevo entrenador el conjunto donostiarra, Sergio Francisco.

Cuando se le pregunta del paso del Athletic a la Real, Goti asegura que tomó esa decisión porque «creo que era lo más idóneo para mi futuro y para mi proyecto deportivo». «Cuando llegué me gustaron mucho las personas, la relación humana que hay en la Real Sociedad porque hay un ambiente muy bueno. También valoro el hecho de que se respire un ambiente sano. Me sentí cómodo desde el primer momento, y así me lo hicieron sentir todos, los compañeros y el staff», explica.

¿Y cómo afrontará el derbi como jugador de la Real?. Goti asegura, que de momento, no piensa mucho ello. «Una vez que entras al campo no te centras en lo externo, tienes el foco puesto en el juego, en intentar estar a lo tuyo, en dar lo mejor de ti; la verdad es que no lo pienso» despejaba con elegancia. Veremos qué ocurre cuando juegue en la Catedral«, sostiene.

«El salto de gigante de Nico»

También hubo durante la entrevista un momento para hacer mención a Nico Williams, con Goti coincidió en el filial del Athletic. «Sí, desde juveniles o cadetes ya se le veía que tenía unas condiciones muy buenas, y que en algún momento iba a dar un salto gigante, y así ha sido», recuerda el exrojiblanco sobre su antiguo compañero.

Y sobre el hecho de que le relacionen con Fran Yeste por su modo de jugar al fútbol, el futbolista de la Real reconoce que más de una vez se lo han dicho. Eso sí, también dejó claro que él se centra en ser yo mismo, en jugar como me sale a mí, e intentar dar lo mejor de mí siempre«.