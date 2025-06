La acusación de Rafa Yuste, vicepresidente del Barça: «El Bilbao está haciendo presión sentimental sobre Nico» Uno de los hombres de confianza de Laporta no se mordió la lengua a la salida de la Asamblea General de la RFEF

La tensión entre las directivas del Athletic y el Barça sigue 'in crescendo' en unos días clave para conocer el desenlace del 'caso Nico Williams'. Esta vez ha sido Rafa Yuste, vicepresidente de la entidad azulgrana y uno de los hombres de confianza de Laporta, quien ha echado más leña al fuego a pesar de invitar a «destensar la situación» a la entidad que preside Jon Uriarte. Algo difícil si se tiene en cuenta que ha esquivado el término Athletic y se ha referido en todo momento como «el Bilbao» para acusar a Ibaigane de «hacer presión sentimental» sobre el extremo.

Lo hizo después de acudir a la Asamblea General de la RFEF celebrada este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. A su salida, no se ha mordido la lengua. «Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao (sic), porque lo que están haciendo es una presión sentimental», acusaba el vicepresidente blaugrana justo después de insistir en que Nico es a día de hoy «jugador del Bilbao». Y añadía otro mensaje: «Queremos que la situación se normalice en bien y beneficio de los socios que nos gusta ver fútbol y que, durante muchísimos años, tanto Barcelona como Bilbao han sido dos aficiones ejemplares. Entonces, pues esto sí que me molesta».

A su parecer, la crispación entre ambos clubes «no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao». Lo que omite Yuste en su argumentario son las numerosas presiones ejercidas desde el Barcelona y su maquinaria mediática para fraguar la llegada de Nico a la Ciudad Condal. Por ejemplo, una entrevista de Deco, director deportiva, en la que decía que el futbolista quería irse de Bilbao. Es solo el caso más reciente de una amplia lista de filtraciones e informaciones para remar a favor de los culés. También se olvida del malestar en Can Barça cuando el PSG negociaba con Messi de forma abierta a pesar de tener contrato en vigor.

Pronunciar «el Bilbao» en lugar del Athletic fue algo que Yuste hizo en numerosas ocasiones. Esgrimió que los dirigentes del Athletic (sin dar nombres) «no están muy convencidos, contentos con el FC Barcelona, cosa que yo no entiendo por qué las relaciones con el Bilbao siempre han sido exquisitas». «Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que cualquier jugador en España o en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va y si no, se queda», remataba el directivo culé.

Choque frontal

El 'caso Nico' ha derivado en los últimos días en un choque frontal entre ambos clubes. El pasado jueves, Ibaigane lanzó un comunicado en el que desvelaba un encuentro con Javier Tebas, presidente de LaLiga, para tratar de fiscalizar las cuentas azulgranas por su interés de abonar la cláusula de rescisión de Nico, que ronda los 60 millones si se tiene en cuenta el IPC. Una postura criticada por Laporta pocas horas después y la que Yuste, según sus palabras, «no acaba de entender». «La verdad, gustar o no, no me ha gustado porque hay cosas que son internas de los clubes y que tienen que quedar siempre en los clubes. Espero y deseo un acto de reflexión por parte del presidente», pedía a Jon Uriarte.

El cruce de reproches sigue creciendo después de que Nico Williams haya cerrado un acuerdo con el club azulgrana por seis temporadas a cambio de 7-8 millones euros anuales netos, según ha trascendido en medios catalanes, y después trasladase al Athletic su intención de marcharse. El trato se cerró después de una reunión de Deco con Félix Tainta, agente del jugador, en un hotel en Barcelona hace una semana y el viaje relámpago del propio director deportivo culé para entrevistarse con el extremo en Ibiza. La gran incógnita es si el Barça podrá cumplir el fair play financiero en el caso de ejecutar la compra, algo que incumple a día de hoy, como explicó el propio Tebas la semana pasada.