Las pobres cifras de los atacantes del Athletic

La resaca de la derrota en Villarreal dejó una decepción general entre la afición del Athletic, pero también una percepción dividida entre quienes vieron la ... batalla medio llena y las que la vieron medio vacía. Es decir, entre quienes valoraron el juego y la actitud de los rojiblancos durante la primera parte como una promesa evidente de regeneración y quienes han empezado a desconfiar de las posibilidades de despegue de la tropa de Valverde en una temporada tan exigente. Hay un diagnóstico, eso sí, en el que es obligado coincidir porque no está basado en opiniones personales sino en datos objetivos: el bache en el que ha entrado el Athletic en este nefasto mes de septiembre no puede explicarse sin aludir al desplome repentino de la producción goleadora de su frente de ataque.

Vayamos con los datos, pues. Los leones han firmado siete goles en sus siete primeros partidos de Liga. Esta cifra, que le convierte en el duodécimos equipo menos goleador de la Liga empatado con el Rayo, es con diferencia la peor de esta tercera etapa de Valverde en el club. En la temporada 2022-23, llevaban dieciséis a estas alturas, en la 2023-24, trece, y en la 2024-25, doce. Este bajón está relacionado directamente con la menor producción de su frente de ataque, lo cual no deja de ser lógico por otra parte. Cuando no marcan los que tienen que marcar hasta el equipo con un banquillo más lujoso se resiente.Algo muy importante está fallando en su maquinaria.

Goleadores Nico, Maroan, Navarro y Sancet han hecho un gol. Iñaki, Guruzeta y Berenguer, ninguno

Las comparativas de una temporada a otra, que en otros clubes donde las plantillas fluctúan muchísimo son imposibles –pensemos, por ejemplo, que en el once del Villarreal del sábado sólo había dos futbolistas, Junior Luiz y Cardona, que estuvieron en el de la pasada temporada– en el Athletic son muy ilustrativas. Y es que siguen los mismos. Valverde ha contado con los hermanos Williams, Sancet, Guruzeta y Berenguer en las cuatro últimas temporadas. Y con Unai Gómez, uno de sus relevos más habituales, ésta ya es la tercera. Aunque no lo parezca, el bermeano suma ya 85 partidos con el Athletic, 19 más que su amigo y vecino Jauregizar, convertido ya en una pieza clave en el engranaje de los leones.

Por la vanguardia rojiblanca también han desfilado con mayor o menor protagonismo en estos cuatro cursos otros futbolistas –Muniain,Raúl García, Morcillo, Villalibre, Adu Ares, Djaló, Martón, Canales, Maroan, Nico Serrano y Robert Navarro, estos tres últimos pertenecientes a la actual en la plantilla–, pero el núcleo fundamental lo forman los cinco citados en primer lugar, con el acompañamiento del recién fichado Robert Navarro, que ha sido titular en dos partidos (Valencia y Arsenal) y sólo se quedó sin minutos ante el Rayo, y el citado Unai Gómez.

Bajonazo

Pues bien, la comparativa resulta sangrante. Veamos. Pese a ser una campaña de construcción en la que el equipo no pudo pasar del octavo puesto, en las siete primeras jornadas de la Liga 2022-23, los atacantes del Athletic sumaron la friolera de catorce goles: los hermanos Williams, Sancet y Berenguer llevaban tres cada uno. Y Guruzeta, dos. La temporada siguiente, la 2023-24, hicieron diez. Iñaki Williams, que este nuevo curso todavía no se ha estrenado y está dando sensaciones muy preocupantes, había firmado cuatro. Guruzeta, que arrancaba la mejor temporada de su vida, ya llevaba tres, mientras que Sancet, Unai Gómez y Villalibre se repartían uno cada uno.

Llegamos así al último ejercicio. Como es sabido, la actividad goleadora del equipo disminuyó –de 61 goles a 54– pero lo compensó con una actividad defensiva espectacular; hasta el punto de que su cifra de goles encajados, 29, que eran ocho menos que la campaña anterior, fue la segunda mejor marca de todas las ligas europeas. Aunque a los leones les costaba un poco más marcar sus futbolistas ofensivos ya sumaban ocho: tres de Sancet, dos Guruzeta, y uno cada uno los hermanos Williams y Djaló, que se estrenó con el Athletic y ya no volvió a ver puerta. Y quién sabe si volverá verla alguna vez.

Clasificación Once equipos llevan más goles que el Athletic después de estas siete jornadas de Liga

Con estos precedentes, la actividad goleadora de los componentes del frente de ataque rojiblanco se puede decir que se ha derrumbado. Hablamos de sólo cuatro goles: uno cada uno, Nico, Maroan, Robert Navarro y Sancet. Los otros tres los han firmaron Paredes, Jauregizar y Bartra en propia puerta en el Villamarín. Es decir, la mitad que la temporada pasada y menos de una tercera parte que en la 2022-2023. No hace falta decir que, si el equipo de Valverde quiere salir del charco en el que se ha metido, los encargados del gol, que son todos pero unos mucho más que otros como es natural, tendrán que mejorar sus prestaciones de forma inmediata. Sencillamente, no pueden continuar así,