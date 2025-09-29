El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guruzeta se lamenta de su error en una de las mejores ocasiones del Athletic en La Cerámica.

Las pobres cifras de los atacantes del Athletic

Sólo han hecho cuatro goles en estas siete jornadas, la mitad que el año pasado y menos de una tercera parte que en el curso 2022-23

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:10

La resaca de la derrota en Villarreal dejó una decepción general entre la afición del Athletic, pero también una percepción dividida entre quienes vieron la ... batalla medio llena y las que la vieron medio vacía. Es decir, entre quienes valoraron el juego y la actitud de los rojiblancos durante la primera parte como una promesa evidente de regeneración y quienes han empezado a desconfiar de las posibilidades de despegue de la tropa de Valverde en una temporada tan exigente. Hay un diagnóstico, eso sí, en el que es obligado coincidir porque no está basado en opiniones personales sino en datos objetivos: el bache en el que ha entrado el Athletic en este nefasto mes de septiembre no puede explicarse sin aludir al desplome repentino de la producción goleadora de su frente de ataque.

