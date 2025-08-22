Pedrerol pone firmes a los culés de 'El Chiringuito' que critican a Jauregizar: «Ser del Athletic tiene más mérito que del Barça o Madrid» Agitado debate anoche en Mega tras el rechazo del jugador rojiblanco a vestirse de azulgrana

Las palabras de Mikel Jauregizar ayer rechazando un hipotético interés del Barça por quedarse en el Athletic han escocido a algunos aficionados culés, entre ellos, los colaboradores de 'El Chiringuito'. Anoche los tertulianos más forofos del club azulgrana, entre los que se encontraba el exdirectivo Toni Freixa, criticaron abiertamente al joven futbolista rojiblanco y fue Josep Pedrerol quien tuvo que frenar el tenso debate para salir en defensa del Athletic.

«¿Podemos entender que alguien sea feliz en el club de su vida? ¿Lo podéis entender?», afirmaba el presentador dirigiéndose en concreto a Toni Freixa. El exmandatario del Barça dijo que «sí», que lo entendía, pero enseguida añadió que «esto es lo que pasa con los jugadores del Barça, que son felices... y ganan».

El matiz no le gustó mucho a Pedrerol que, además de darle la razón irónicamente en cuanto al verbo ganar, le recordó que también «cobran y ganan más pasta». Freixa seguía erre que erre y le recordó al presentador, reconocido culé, que el año pasado el equipo de Flick ganó «tres títulos».

Fue entonces cuando Pedrerol puso firme a la bancada culé con un mensaje muy rojiblanco: «Ser del Barça o del Madrid es muy fácil. El Athletic tiene más mérito y lo que ha dicho este chaval es un sentimiento». El tertuliano José Álvarez estalló entonces. «¡¿Pero ha ido el Barça a por él?!», dijo en repetidas ocasiones hasta que sus compañeros le explicaron que el futbolista estaba respondiendo a un periodista.

De hecho fue este periódico el que le lanzó a Jauregizar ayer la pregunta de «si viene el Barça a por usted como vino a por Nico, ¿qué le dice?». El de Bermeo fue muy sincero y de la manera más natural posible dijo «que no» y después añadió que «mi sueño desde pequeño ha sido jugar en San Mamés y defender esta camiseta y que el club apueste por mí tan fuerte me hace sentirme muy orgulloso. Quiero devolverle esa confianza que ha depositado en mí haciendo lo que hago en el campo».