La espinillera

Un tostón de partido

Patxi Herranz

Patxi Herranz

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:40

Gambito de Dama

Horrible apertura del Athletic tras el parón ante un Elche superior donde lo mejor fue el empate al descanso. Con los cambios ... se niveló el encuentro. Un tostón y tablas de libro.

