Un tostón de partido
Domingo, 19 de octubre 2025, 17:40
Gambito de Dama
Horrible apertura del Athletic tras el parón ante un Elche superior donde lo mejor fue el empate al descanso. Con los cambios ... se niveló el encuentro. Un tostón y tablas de libro.
Lucha europea
Campo difícil este año el Martínez Valero donde aprietan de lo lindo. Mucho ruido y poco futbol de los leones que siguen flojos, pero no pierden el paso, en su carrera por Europa.
Pensando en azerí
El miércoles nos visita el Qarabag, equipo revelación de la Champions y San Mamés estará a reventar porque sabe que aquí comienza su competición. Ilusión y obligados a ganar.
José Luis Guzmán
Para nosotros Guzmán el bueno, para ellos no tanto.
ESPINILLERA DE ORO para Simón con dos paradones.
Lo mejor: Que Europa sigue a tiro de piedra.
Lo peor: Las cansinas protestas del Elche.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión