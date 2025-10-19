Un tostón de partido

Gambito de Dama

Horrible apertura del Athletic tras el parón ante un Elche superior donde lo mejor fue el empate al descanso. Con los cambios ... se niveló el encuentro. Un tostón y tablas de libro.

Lucha europea

Campo difícil este año el Martínez Valero donde aprietan de lo lindo. Mucho ruido y poco futbol de los leones que siguen flojos, pero no pierden el paso, en su carrera por Europa.

Pensando en azerí

El miércoles nos visita el Qarabag, equipo revelación de la Champions y San Mamés estará a reventar porque sabe que aquí comienza su competición. Ilusión y obligados a ganar.

José Luis Guzmán

Para nosotros Guzmán el bueno, para ellos no tanto.

ESPINILLERA DE ORO para Simón con dos paradones.

Lo mejor: Que Europa sigue a tiro de piedra.

Lo peor: Las cansinas protestas del Elche.