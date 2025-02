El palo de Fernando Llorente a Josu Urrutia al volver a recordar su salida del Athletic

Juanma Mallo Martes, 18 de febrero 2025, 17:21 | Actualizado 17:32h. Comenta Compartir

Es como el día de la Marmota. Cada vez que tiene la oportunidad, Fernando Llorente recuerda su abrupta salida del Athletic y, de paso, le pega un palo a Josu Urrutia, presidente en aquella época. Es lo que ha ocurrido en una reciente entrevista en el canal de Youtube de Carlos González. En la conversación, desarrollada en la casa que el exfutbolista tiene en San Sebastián, el exinternacional con España afea el comportamiento del expropietario del sillón de Ibaigane y asegura que, en el caso de que su salida se hubiera desarrollado de otra manera, de una forma más amigable, podría haber regresado a Bilbao sin costar un euro a la entidad rojiblanca.

Como siempre, se muestra dolido por lo que ocurrió hace más de una década. «Ellos no aceptaron que me quisiera ir, ese año fue duro porque Bielsa me dijo que no iba a contar conmigo y que iba a jugar solo cuando el equipo lo necesitara, solo salía cuando el equipo iba perdiendo o empatando y tenía que ser un ejemplo, entrenar duro y responder cuando salía. Es algo que no entiendo porque al final ellos podían haber sacado dinero por mí y yo a los dos años podía haber vuelto gratis, pero en aquel momento Urrutia no veía las cosas así, para él todos los jugadores de la cantera tenían que quedarse allí y tampoco es así desde mi punto de vista. El jugador tiene que decidir lo que sea mejor para él», reivindica el delantero de Rincónn de Soto.

De Bilbao se marchó a Turín, a la Juventus. Y se podría haber producido el regreso a casa. Pero no. «Podía haber vuelto al Athletic y por el mero hecho de haber salido tan mal, no han querido que vuelva nunca», asegura, sin recordar que en la época de Aitor Elizegi de presidente, estuvo cerca de regresar por petición de sus excompañeros, en especial Iker Muniain. Y va más allá sobre ese momento. «No hablo ni con ellos, viene el Sevilla, Unai Emery me llama. Pero si el Athetic hubiera estado ahí, hubiera vuelto al Athletic», desliza.

Sus tiempos con Bielsa

En el banquillo del Athletic, en esa época tan complicada para Llorente, estaba Marcelo Bielsa. Tiene palabras de elogio para el técnico argentino, pero también le deja algún recado. Por ejemplo: «Es un entrenador que es complicado convivir, se hace muy duro, el segundo año sobraba, las cosas no fueron bien y estuvimos peleando por no bajar, fue un año muy duro para mí también».

Además, dice que tan pronto está enfadado como cambia de opinión. «Tiene diferentes comportamientos, hay veces que es más distante, luego a su vez te llama para hablar a solas en su despacho y te hace preguntas, al final es muy intenso con el que metíamos muchas horas tanto en campo como en vídeos. Sacó lo mejor de nosotros, sobre todo el primer año».