Oficial: Iñigo Martínez se va Al Nassar y acerca la llegada de Laporte

Ya es oficial. Iñigo Martínez se marcha libre al Al Nassr. El defensa vizcaíno pone rumbo a Arabia Saudí y acerca la llegada al Athletic ... de Aymeric Laporte, el ansiado central que tanto necesita el club rojiblanco. El de Ondarroa deja de vestir la camiseta del Barça, en lo que es una salida anunciada. El central llegó a un acuerdo el pasado verano por el cual se marcharía con la carta de libertad si este verano llegaba una oferta importante para sus intereses procedente de ese país y así ha sido. Su adiós libera 14 millones de euros de la masa salarial, pero sigue sin resolver el problema que los culés tienen con las inscripciones al no llegar a la regla 1-1.

El FC Barcelona anuncia la salida de 𝐈𝐧̃𝐢𝐠𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐳



Queremos agradecerle muy sinceramente su profesionalidad, esfuerzo, dedicación y compromiso — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2025

La pasada semana Jorge Jesús, nuevo entrenador del Al-Nassr, avanzó desde la concentración de pretemporada en Austria que «necesitamos un central. Laporte saldrá y llegará un sustituto». Y ese reemplazo es Iñigo Martínez, que a sus 34 años firmará por una temporada con opción a otra. Esta operación es favorable para el Barcelona, que libera masa salarial para poder inscribir a algunos de sus fichajes de este verano, y también de forma indirecta para el Athletic, que ve cómo el club saudí abre las puertas para la salida de un Aymeric Laporte cuyo deseo es regresar a Bilbao, el club que le vio crecer como futbolista profesional.

De nuevo Iñigo Martínez y Aymeric Laporte cruzan sus caminos con el Athletic implicado. En el mercado de invierno de 2018, el Manchester City ejecutó la cláusula de rescisión de Laporte, 65 millones de euros, y se llevó al central de Agen a la Premier. El Athletic, con una baja importantísima en el eje de su defensa, giró la cabeza hacia San Sebastián para pagar la cláusula que tenía el central de Ondarroa en la Real Sociedad. Pagó 32 millones de euros –el fichaje más caro de la historia de Ibaigane– e Iñigo Martínez se convirtió en nuevo futbolista del Athletic hasta que en 2023, una vez finalizado su contrato con el club rojiblanco, puso rumbo al Barcelona.

Siete años después de aquel cruce, Laporte e Iñigo vuelven a intercambiar posiciones. El central de Agen tiene cada vez más despejada su salida del Al-Nassr y parece un paso más cerca de recalar en un Athletic que le necesita más que nunca después de las bajas que tiene en la defensa, con Egiluz lesionado para toda la temporada y Yeray a la espera de conocer la sanción de la UEFA tras su positivo.

De momento, Ibaigane se mantiene a la espera. La llegada de Iñigo Martínez no cambia nada en cuanto a la situación del fichaje de Laporte. Está claro que el cuadro saudí no cuenta con él. El asunto principal en este caso es que Laporte cierre un acuerdo sobre las condiciones de salida del Al-Nassr. Tiene contrato por una campaña más a cambio de 25 millones de euros netos con un club que pagó 27 millones de traspaso al Manchester City por él hace dos años. Esto implica que el Athletic no puede dar un paso hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo. Si Laporte consigue rescindir su contrato, todo será más sencillo porque la voluntad del jugador es regresar al club rojiblanco, tal y como indicó este periódico el 3 de junio cuando reveló que el Athletic había tomado la decisión de intentar repescarle.