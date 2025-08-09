El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Oficial: Iñigo Martínez se va Al Nassar y acerca la llegada de Laporte

Su adiós libera 14 millones de euros de la masa salarial, pero sigue sin resolver el problema que los culés tienen con las inscripciones al no llegar a la regla 1-1

J. Ortiz de Lazcano | I. Barcia

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:13

Ya es oficial. Iñigo Martínez se marcha libre al Al Nassr. El defensa vizcaíno pone rumbo a Arabia Saudí y acerca la llegada al Athletic ... de Aymeric Laporte, el ansiado central que tanto necesita el club rojiblanco. El de Ondarroa deja de vestir la camiseta del Barça, en lo que es una salida anunciada. El central llegó a un acuerdo el pasado verano por el cual se marcharía con la carta de libertad si este verano llegaba una oferta importante para sus intereses procedente de ese país y así ha sido. Su adiós libera 14 millones de euros de la masa salarial, pero sigue sin resolver el problema que los culés tienen con las inscripciones al no llegar a la regla 1-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  3. 3

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  4. 4 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  7. 7

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  8. 8 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Oficial: Iñigo Martínez se va Al Nassar y acerca la llegada de Laporte

Oficial: Iñigo Martínez se va Al Nassar y acerca la llegada de Laporte