Guruzeta, mediapunta titular ante el Mallorca, pugna por un balón ante Raíllo. EFE

Las obligadas cábalas de Valverde en la media punta: hasta siete jugadores han actuado en esa posición

Cuatro jugadores jugaron ante el Mallorca en un puesto que sin Sancet y Berenguer no tiene un dueño claro

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:57

Comenta

Fue circunstancial, en ocasiones durante pocos minutos, pero hasta cuatro jugadores actuaron en la media punta en la victoria del Athletic sobre el Mallorca. Las ... lesiones de hombres clave como Sancet y Berenguer y las obligadas rotaciones ante la carga del calendario hicieron que Valverde sorprendiera de inicio con Guruzeta, un delantero centro que venía de inaugurar su cuenta en Dortmund, de enganche por detrás de Iñaki Williams. Muchos tuvieron que pestañear al ver la puesta en escena rojiblanca. El ariete donostiarra se convirtió en el cuarto jugador de la temporada que ocupa ese puesto desde el once titular. En total, la nómina asciende a siete.

