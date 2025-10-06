Las obligadas cábalas de Valverde en la media punta: hasta siete jugadores han actuado en esa posición

Fue circunstancial, en ocasiones durante pocos minutos, pero hasta cuatro jugadores actuaron en la media punta en la victoria del Athletic sobre el Mallorca. Las ... lesiones de hombres clave como Sancet y Berenguer y las obligadas rotaciones ante la carga del calendario hicieron que Valverde sorprendiera de inicio con Guruzeta, un delantero centro que venía de inaugurar su cuenta en Dortmund, de enganche por detrás de Iñaki Williams. Muchos tuvieron que pestañear al ver la puesta en escena rojiblanca. El ariete donostiarra se convirtió en el cuarto jugador de la temporada que ocupa ese puesto desde el once titular. En total, la nómina asciende a siete.

Además de Guruzeta, que ya se desempeñó ante el Borussia en ese puesto, compartiendo por momentos la delantera con Maroan, actuaron de mediapunta Robert Navarro y hasta Izeta, otro nueve, en la recta final. Entre medias lo hizo por sorpresa Galarreta, ya que entró Rego para acompañar a Jauregizar en la medular. El de Eibar fue el enésimo comodín de Txingurri para una demarcación que sin Sancet y Berenguer no encuentra al sustituto ideal.

Los dos navarros se repartieron las ocho primeras titularidades del curso en ese puesto. Con Sancet entre algodones, comenzó Berenguer ante el Sevilla, día en el que le sustituyó un Robert Navarro que presentó su candidatura con el gol del triunfo. Repitió el de Barañain contra el Rayo, día en el que regresó Sancet, también con un tanto que dio los tres puntos. El de Pamplona enlazó entonces seis duelos de inicio, hasta que tras jugar frente al Villarreal –único partido en el que completó los noventa minutos– volvió a lesionarse.

Rotaciones Cuatro titulares diferentes y hasta siete futbolistas han actuado ahí en los diez primeros duelos del curso

Hasta entonces desfilaron en las segundas partes como enganches Unai Gómez (Betis), Robert Navarro (Alavés y Girona) y el propio Berenguer (Arsenal). Tal es la variación en la zona de tres cuartos que hubo un encuentro en el que hasta se acabó sin mediapunta, el del Valencia tras la expulsión de Vivián. Aquello obligó a Valverde a recolocar a sus hombres y sacrificar al enganche. A Sancet le sustituyó un Maroan que fue una isla arriba. Esta semana, Unai Gómez fue de la partida en Alemania hasta que en la segunda mitad el técnico de Viandar de la Vera probó el experimento Guruzeta, que se cargó de argumentos con un gol que agitó a un Athletic que entonces despertó en busca del empate.

Parón bienvenido

Se espera que tras el parón Sancet deje atrás la lesión de carácter «leve-moderado» que sufre en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Esta se conoció el jueves, tras la sorpresa que generó ver al máximo goleador rojiblanco la temporada pasada durante todo el partido en el banquillo del Westfalenstadion. Existe mayor incertidumbre con la vuelta de Berenguer, cuya última aparición data del 23 de septiembre ante el Girona. Su diagnóstico reza lo siguiente: «Artritis traumática en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie derecho». «No está al 100% y no puede entrenar. Esperamos recuperarlo en estos quince días», lanzó el viernes Valverde, que recibe como agua de mayo la segunda ventana internacional del curso.

Si en la media punta existen probaturas, el puesto de delantero no goza de un dueño fijo. Maroan, Guruzeta, Iñaki Williams –el último en caer lesionado– y el multiusos Berenguer han pasado por esa demarcación. Hasta ahí llegan los experimentos, con excepciones como la de ver a Lekue de extremo desde el minuto 60 contra el Villarreal.