El jugador del Athletic Peio Canales, cedido en el Racing, disputará los octavos del Mundial sub'20 aunque pierde la titularidad El mediapunta de Barrika busca ganarse su regreso a Bilbao; en Santander es un futbolista clave

El jugador vizcaíno salió de inicio ante Marruecos en el debut, pero desde el banquillo después frente a México y Brasil.

Carlos Nieto Domingo, 5 de octubre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Mientras el Athletic busca al relevo ideal de Sancet, otro mediapunta se gana su regreso a Bilbao en Santander, aunque ahora está en Chile. Peio Canales (Barrika, 2005) está brillando en su periplo en Segunda con el Racing, con el que suma dos asistencias y un gol en cinco partidos, los últimos cuatro jugados en su totalidad. No ha estado disponible para el conjunto cántabro en las últimas dos jornadas porque fue uno de los convocados para el Mundial sub'20, en el que España logró la madrugada del domingo un sufrido pase a los octavos de final.

En los tres partidos de la fase de grupos ha participado Canales, aunque su registro de minutos ha ido de más a menos. Fue titular en el debut, pero abandonó el césped pasada la hora de un partido que ya mandaba Marruecos por 2-0, resultado final. En la segunda cita, ante México, no fue uno de los once elegidos, aunque disputó los últimos veinte minutos. Con el vizcaíno en el campo Iker Bravo puso el 2-1, aunque el combinado azteca volvió a empatar el marcador.

La ficha Con el Racing. 5 partidos, 4 completos. Roza 400 minutos. Un gol y dos asistencias.

Con la sub'20. 60 minutos ante Marruecos, 20 contra México y el descuento ante Brasil.

Athletic. 8 duelos en la 24/25.

España estaba contra las cuerdas. Necesitaba un triunfo ante Brasil para avanzar a octavos. Lo consiguió con otra diana del delantero del Udinese y una soberbia actuación del madridista Fran González bajo palos. Canales, en cambio, apenas disputó el descuento. El bloque que dirige Paco Gallardo se clasificó como uno de los mejores cuatro terceros. Durante la madrugada del lunes se completará la primera fase, sin saber todavía si el rival será Japón, primero del grupo A, o Ucrania, líder del B. Si La Rojita se mide a los europeos, el partido será durante la noche del martes al miércoles. Si es contra los nipones, de miércoles a jueves.

250 minutos

Canales, que cuenta 21 partidos en las categorías inferiores de la selección, afronta su primera experiencia fuera de Lezama, cantera a la que llegó en 2015 como alevín procedente del Barrika. En la temporada pasada debutó en septiembre de 2024 ante el Sevilla. Participó en otros siete duelos de Liga para un total de 250 minutos. Con el Racing ya roza los 400.