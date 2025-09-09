El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
Yeray durante el entrenamiento de este lunes con el Derio. Luis Ángel Gómez

Muniain ve a Yeray «motivado y con ilusión» mientras entrena con el Derio durante su sanción por dopaje

«Le veo bien, para nosotros es un placer poder ayudarle en estas circunstancias», dice el excapitán del Athletic, entrenador del conjunto de Tercera Federación

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:45

Iker Muniain, entrenador del Derio tras su retirada, 'cuenta' en sus filas con Yeray Álvarez, quien tiene prohibido ejercitarse en Lezama como uno más de ... la plantilla del Athletic por su caso de dopaje, confirmado este lunes por la FIFA con una sanción de diez meses, hasta el próximo mes de febrero, dos meses antes de que termine su sanción y pueda volver a competir. Mientras tanto, el central de Barakaldo entrena en el humilde conjunto vizcaíno de Tercera Federación que dirige el que fuera su compañero de vestuario.

