Muniain ve a Yeray «motivado y con ilusión» mientras entrena con el Derio durante su sanción por dopaje

Iker Muniain, entrenador del Derio tras su retirada, 'cuenta' en sus filas con Yeray Álvarez, quien tiene prohibido ejercitarse en Lezama como uno más de ... la plantilla del Athletic por su caso de dopaje, confirmado este lunes por la FIFA con una sanción de diez meses, hasta el próximo mes de febrero, dos meses antes de que termine su sanción y pueda volver a competir. Mientras tanto, el central de Barakaldo entrena en el humilde conjunto vizcaíno de Tercera Federación que dirige el que fuera su compañero de vestuario.

«Vamos a intentar que cuando se tenga que incorporar a la primera plantilla del Athletic llegue en las mejores condiciones para cuando le toque competir», ha lanzado Muniain este martes en San Mamés, escenario que ha acogido la presentación del libro 'Athletic Club Gabarra', un recorrido visual en homenaje al título de Copa de 2024. El excapitán ha participado en un coloquio junto a Ernesto Valverde, Óscar de Marcos y Mikel Balenziaga.

M. S.

Al término del acto, los ya tres exfutbolistas han atendido a los medios de comunicación. «Nosotros le ayudamos (a Yeray) de que no se aparte de lo que es el juego. A él le viene bien estar en dinámica de equipo, que no es lo mismo que entrenarse solo y en esos meses que estará con nosotros le tenemos que ayudar. Le veo muy bien, motivado, viene con mucha ilusión a cada entrenamiento, se exige», ha añadido el de La Txantrea sobre el defensa rojiblanco.

Sobre Laporte

«Para nosotros es un placer poder ayudarle en estas circunstancias. Ayer (por el lunes) fue un día importante, podemos hablar de buenas noticias porque quedó reflejado todo como él lo había contado», ha valorado Muniain, que también se ha referido al, por el momento, fichaje frustrado de Aymeric Laporte. «Esperemos que se resuelva de la mejor manera para el Athletic. Como futbolista dará un nivel altísimo que puede elevar más si cabe el de la plantilla. Los departamentos del club estarán trabajando lo mejor posible para que se desbloquee», ha deslizado.

Con prólogo del 'Chopo' Iribar, 'Athletic Club Gabarra' se compone de 286 páginas con mas de 200 imágenes a cargo de quince fotógrafos entre los que se incluye el propio Valverde, amante de la cámara. Está dividido en cuatro partes: tierra, aire, fuego y agua, en referencia a las cuatro etapas del éxito conseguido la madrugada del 7 de abril en La Cartuja. 'Tierra' hace referencia a las cinco finales perdidas entre 2009 y 2021, 'Aire' a las eliminatorias previas a la final, 'Fuego' al propio partido ante el Mallorca y 'Agua', cómo no, al inolvidable día de la gabarra. Ya a la venta, tiene un coste de 60 euros. Se trata de una recopilación de fotografías que refleja el largo camino recorrido por la entidad rojiblanca en su historia reciente en la Copa del Rey, desde las decepciones vividas con cinco finales pérdidas entre 2009 y 2021 hasta la consecución del título en 2024.